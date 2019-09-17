"Невозможно без США": Лукашенко сделал громкое заявление о войне РФ в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российско-украинский конфликт невозможно урегулировать без привлечения Соединенных Штатов Америки.

"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", – сказал он на встрече с заместителем американского госсекретаря Дэвидом Хейлом, передает БелТА.

По словам политика, это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы. "Новые идеи должны появиться", – считает белорусский лидер.

Кроме того, уточняет БелТа, Лукашенко и Хейл заявили о готовности "делать все", чтобы отношения США и Белоруссии развивались. В частности, стороны договорились восстановить диппредставительство на уровне послов.

Так, до 2008 года Соединенные Штаты оставались одним из основных экономических партнеров Беларуси. Однако, страны выслали послов из стран после того, как американцы ввели санкции в отношении Белоруссии за нарушение прав человека.

Владимир Зеленский, Александр Лукашенко и Владимир Путин Коллаж

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявлял, что проблему Донбасса должны решать "три славянских народа" – Украина, Россия и Беларусь.

"Эту проблему должны решить мы... Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве", – говорил он.

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