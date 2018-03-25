"Невиданное хамство": у Путина снова заистерили из-за отравления Скрипаля

Россия считает обвинения Британии по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля граничащими с бандитизмом.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, нужно справиться с этой провокацией, передают РИА "Новости".

"Это — невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела. А что за этим стоит? Их внутренние проблемы или проблемы взаимоотношений Британии с их союзниками или еще что-то? Это, скорее всего не наше дело. Наше дело — как справиться с этой провокацией", - сказал Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин "хранит абсолютное спокойствие".

"Путин в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность. То есть Путин сформулировал позицию сразу, то есть он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить. Вот собственно позиция Путина", - сказал Песков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Reuters узнало об ухудшении состояния Скрипаля. В частности, сообщалось, что из-за отравления умственные способности экс-шпиона и его дочери Юлии могут оказаться под угрозой.