Так, друзья — сегодня будет интересный пост о вчерашних событиях в Минске. Вчера здесь состоялся очередной воскресный марш, названный Партизанским — во-первых, потому что он проходил на Партизанском проспекте, а во-вторых — потому что все беларусы это партизаны, которые добирались на марш партизанскими тропами через перекрытые улицы города.

Несмотря на угрозы и запугивания властей, вчерашний марш был невероятно массовым — несмотря на жесть и водомёты на прошлом марше, в этот раз людей вышло очень много — колонна растянулась на несколько километров проспекта. То, что попало в кадр на заглавном фото — это уже фактически хвост колонны, голова которой прошла под мостом несколько минут назад. И ещё море людей шло по тротуарам (не попали в кадр), пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о вчерашнем Партизанском марше в Минске, а также вопрос.

02. Стартовая точка вчерашнего Партизанского марша была назначена в начале Партизанского проспекта — куда примерно к 14 часам начали стекаться массы людей. Где-то в 14:30 движение на проспекте полностью остановилась — сюда пришла большая колонна под флагами из центра города.

03. Дальше всё происходило по принципу снежного кома — небольшая колонна в начале Партизанского проспекта из нескольких тысяч человек вдруг обрастала всё прибывающими из боковых улиц огромными массами народа — и уже примерно к середине Партизанского проспекта в колонне шли десятки тысяч человек.

04. Протестующие под национальными беларускими флагами:

05. Музыкальное сопровождение марша:

06. По пути следования колонны волонтёры бесплатно наливали горячий чай всем желающим. Откуда берутся такие волонтёры? В различных дворовых/районных чатах в телеграме люди обсуждают, кто и чем может быть полезным для протестов — затем скидываются деньгами и реализуют те или иные инициативы. Кто-то шьёт флаги, кто-то подвозит горячий чай, кто-то договаривается с водителями, что те будут помогать развозить протестующих после марша — и так далее.

07. Колонна идёт по Партизанскому проспекту. Из дворов и боковых улиц постоянно выходят люди — сперва они какое-то время стоят небольшой группой под флагами и машут проходящим протестующим — а потом тоже вливаются в общую колонну.

08. Часть людей идёт по тротуару — и затем многие тоже спускаются вниз и вливаются в общую основную колонну протестующих:

08. Остановка колонны возле универмага "Беларусь". Вчера был интересный случай — после того, как основная колонна протестующих прошла, силовики из бусов пытались поджимать хвост колонны — но вместо того, чтобы разбежаться — люди развернулись и пошли на них, после чего силовики погрузились обратно в бусы и уехали.

09. Вид с моста на уходящий за горизонт хвост колонны — по другую сторону моста осталась голова колонны, едва ли не большая по количеству народа. Те, кто стоял на мосту, отбивал по жестяному покрытию ритм лозунга "Жыве Беларусь" (раз-два, раз-два-три).

10. После вчерашнего марша было задержано около 200 человек — но в целом такой жести, как в прошлый раз не было — водомёты и остальная спецтехника не задействовалась. Силовики напали только на голову колонны под самый конец марша — начав кидать светошумовые гранаты и пытаясь разгонять людей в районе станции метро Автозаводская.

11. Люди уходят с Партизанского марша как и полагается — партизанскими тропами:

Такие дела.

Как известно, 25 октября, ровно через неделю после вчерашнего марша (в следующее воскресенье), подходит срок выставленного Светланой Тихановской Народного ультиматума, который состоит из трёх требований (озвученных протестующими с самого начала протестов в августе) — Лукашенко должен объявить об уходе, должна быть назначена дата новых выборов, все политзаключённые должны быть освобождены.

Как вы думаете, беларуская модель протеста сработает? И что вообще думаете о текущей ситуации?

Напишите в комментариях, интересно.