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Слава Рабинович
Слава Рабинович
Финансист Все статьи автора

Невероятные события в Венесуэле: в России резиденции уже ждут Мадуро

6.1т

Невероятные и исторические события в Венесуэле за последние 20 лет (напомню: диктатор Уго Чавес вступил в свою должность в 1999 году – ничего не напоминает? – и раздавил демократию и капитализм в Венесуэле; преемник-диктатор Николас Мадуро продолжил его "дело").

Всего т.н. "правительство России" (путинская ОПГ) и "Роснефть" (путинский общак), начиная с 2006 года, выдали Чавесу-Мадуро не менее $17 млрд кредитов (Януковичу, в своё время, выдавали $15 млрд). Совсем недавно Мадуро заявил, что Россия инвестирует еще $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 тонн зерна. Естественно, более половины этих средств и активов должны были осесть – и осели! – в панамских офшорах-кошельках Ролдугина-Путина.

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Что предстоит узнать одурманенному российскому лохторату-налогоплакальщику? Спросите Хуана Гуайдо. Кстати, две временные резиденции для Николаса Мадуро уже готовы: в Ростове и на "Рублёвке". Подумаешь, какие-нибудь пару-тройку сотен миллионов долларов можно выделить нео-Януковичу, из многомиллиардных откатов. Жаль, мумию Чавеса не сохранили.

Ой, а у вас Венесуэла убежало. Всё, что сегодня в Венесуэле, в России – завтра. Значит, Путину – или на тот свет, или… нет, в Ростов не подходит…

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Автор
Слава РабиновичСлава Рабинович
Место
Венесуэла
Источник
Источник:Facebook Славы Рабиновича
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Файбер Моня
Файбер Моня
"Ну коли ви, рашисти, москалi та сепари почнете вже нас лякатися, га?", - А. Парубiй))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Файбер Моня, Шмонька - ты таки дырка спереди или сзади?
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Здор Вера
Здор Вера
Файбер Моня, тебя что ли лякатися?
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Попова Ольга
Попова Ольга
МАВЗОЛЕЙ ДИКТАТОРОВ И ПРОЩЕ НЕПОТРЕБА ГНУСНОГО ВЫГНАННОГО НАРОДОМ ОСЕДАЕТ В ПОМОЙКЕ И МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ДВОРЦЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБЫ ПИЗДОВАТЫЕ СЧИТАЮТ ЗА ПОДВИГ И ГОРДЯТСЯ ЭТИМ ИСТИННО ДИКОСТЬ И ДУРОСТЬ ДРЕМУЧАЯ , НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЭТО НЕ ПОНЯТЬ
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ну не все такие терпилы как росияне. Ну мадуро видать составит компанию легитимному если как мальчика в трусиках не распнут.
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