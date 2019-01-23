Невероятные и исторические события в Венесуэле за последние 20 лет (напомню: диктатор Уго Чавес вступил в свою должность в 1999 году – ничего не напоминает? – и раздавил демократию и капитализм в Венесуэле; преемник-диктатор Николас Мадуро продолжил его "дело").

Всего т.н. "правительство России" (путинская ОПГ) и "Роснефть" (путинский общак), начиная с 2006 года, выдали Чавесу-Мадуро не менее $17 млрд кредитов (Януковичу, в своё время, выдавали $15 млрд). Совсем недавно Мадуро заявил, что Россия инвестирует еще $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 тонн зерна. Естественно, более половины этих средств и активов должны были осесть – и осели! – в панамских офшорах-кошельках Ролдугина-Путина.

Что предстоит узнать одурманенному российскому лохторату-налогоплакальщику? Спросите Хуана Гуайдо. Кстати, две временные резиденции для Николаса Мадуро уже готовы: в Ростове и на "Рублёвке". Подумаешь, какие-нибудь пару-тройку сотен миллионов долларов можно выделить нео-Януковичу, из многомиллиардных откатов. Жаль, мумию Чавеса не сохранили.

Ой, а у вас Венесуэла убежало. Всё, что сегодня в Венесуэле, в России – завтра. Значит, Путину – или на тот свет, или… нет, в Ростов не подходит…

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