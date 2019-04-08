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Невероятно! В Китае 6-летняя девочка чудом выжила после падения с 26 этажа. Видео

1.5тЧитать материал на украинском

В Китае 6-летняя девочка чудом выжила, выпав из окна 26 этажа.

От смерти ребенка спас стеклянный навес над парковкой, на который она приземлилась. Об этом сообщает Daily Mail. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сразу после падения девочка самостоятельно встала и ушла с места происшествия. Очевидцы доправили ее в больницу, где у ребенка диагностировали перелом руки.

Новости
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Невероятно! В Китае 6-летняя девочка чудом выжила после падения с 26 этажа. Видео

Скриншот из видео

Невероятно! В Китае 6-летняя девочка чудом выжила после падения с 26 этажа. Видео

Скриншот из видео

Невероятно! В Китае 6-летняя девочка чудом выжила после падения с 26 этажа. Видео

Скриншот из видео

Как выяснилось, девочку оставили одну дома во время дневного сна. Когда маленькая китаянка проснулась и не обнаружила родителей, она захотела выйти на улицу и случайно выпала из окна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре 2-летняя девочка выпала с балкона 10-го этажа и выжила благодаря соседям, которые успели ее поймать.

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Место
Китай
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