Невероятно! В Китае 6-летняя девочка чудом выжила после падения с 26 этажа. Видео

В Китае 6-летняя девочка чудом выжила, выпав из окна 26 этажа.

От смерти ребенка спас стеклянный навес над парковкой, на который она приземлилась. Об этом сообщает Daily Mail. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сразу после падения девочка самостоятельно встала и ушла с места происшествия. Очевидцы доправили ее в больницу, где у ребенка диагностировали перелом руки.

Как выяснилось, девочку оставили одну дома во время дневного сна. Когда маленькая китаянка проснулась и не обнаружила родителей, она захотела выйти на улицу и случайно выпала из окна.

A six-year-old girl in Southwest China’s Chongqing fell from her 26th floor apartment suffering only a broken hand. https://t.co/KPAse5X9BA pic.twitter.com/fE7aa6Hv9D