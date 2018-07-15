Впервые подобное чувство я испытал в 1980 году.

Помню, как мы все ждали Олимпиаду в Москве. По программе "Время" показывали строящиеся объекты, новую Олимпийскую деревню, гребной канал в Крылатском. Все готовились к событию, ждали праздник спорта… Мы так хотели "хоть одним глазком", что даже продумывали маршрут в Москву на электричках, через Курск и Белгород – по слухам просто так в столицу не пускали. Олимпиада! Мировое событие! Мы покажем всему миру, как делать Олимпиады!

И вдруг выяснилось, что СССР объявлен бойкот. Что ведущие западные спортсмены в СССР не приедут. Что ехать в гости к агрессору никто не хочет. Что весь мир (кроме сателлитов СССР, сосавших ресурсы из полудохлой советской экономики) осуждает поведение СССР и действия нашего "дома престарелых" в правительстве. Что выдающийся праздник спорта, на который были потрачены миллионы полновесных рублей, превращается в локальный междусобойчик, домашние игрища, не имеющие мирового значения.

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Бойкот был объявлен за то, что мы "оказали братскую помощь народу Афганистана". Кто не помнит – в 1979 году СССР начал военные действия в сопредельной стране. Естественно, по просьбе "дружественного народного правительства". Естественно, как шептались по кухням, "потому, что если бы мы тогда не вошли, вошли бы американцы". Только ленивый не знал, что империалистические агрессоры "разворачивали" свои транспортники над океаном. Наши (троекратное УРА!) успели раньше. На "успели раньше" последовала вполне адекватная реакция – санкции, мировая изоляция, бойкот.

Олимпиаду провели, делая вид, что так и нужно. Олимпийский Мишка взлетел в небо на воздушных шарах, люди на стадионе плакали... А если кто не приехал и всей этой красоты не видел, то это их личное империалистическое дело.

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В 1984 СССР бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе – Черненко кратковременно выйдя из комы подписал соответствующий Указ, как раз в духе взаимоотношений. Большинство соцстран, кроме нескольких непокорных – Китая, Югославии да отчасти Румынии, к советской акции присоединилось. Так СССР выпорол себя второй раз, практически подарив американцам олимпийское золото. Бойкотировать Олимпиаду за то, что сами и учинили выглядело реально смешным.

Восьмидесятые – не самые лучшие годы с точки зрения международной безопасности и напряженности, но в том, как реагировал цивилизованный мир на агрессию и беспредел, был свой резон. Никто не стеснялся сказать бандиту, что он бандит. Никто не боялся лишить агрессора технологий, рынков, снизить цены на рынке для прекращения денежных поступлений в бюджет страны, несущей миру опасность.

В 1991 году СССР распался не сам по себе. И, если бы не усилия всего цивилизованного мира, война в Афганистане не прекратилась бы, Берлинская стена не рухнула бы, социалистический блок не развалился бы… Много чего не "бы".

Сейчас не 80-е и не 90-е. Толерантное время. После Олимпиады в Сочи наследник СССР – Российская Федерация – позволяет себе вооруженное вторжение на территорию сопредельной страны и аннексию части ее территории. Целостность и независимость этой страны защищены совместными обязательствами заинтересованных сторон. За эти гарантии страна добровольно отдала большой ядерный потенциал – и получила в замен аннексию и войну на Донбассе.

И что же в результате? Глубокая озабоченность, нежные (чтобы не разозлить, не дай Бог!) санкции и даже ничего не значащая "нерукопожатость" не применяется. Сбитый самолет, доказанные факты агрессии, политические убийства, поддержка самых одиозных режимов, циничное вранье и наплевательское отношение к международному праву…

В России благополучно проходит Мундиаль 2018. Без бойкота. Без публичного осуждения политики агрессии РФ в Крыму и на Донбассе. Без упоминаний о сбитом российскими военными "Боинге". Все, как будто ничего и не было. Даже украинский режиссер Сенцов, получивший 20 лет строгого режима по смехотворным обвинениям в терроризме, практически не упоминается, чтобы не портить футбольный карнавал.

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А у меня впечатление украденного праздника. Я вспоминаю, как мы с друзьями ждали каждый Чемпионат Мира, как смотрели вместе матчи, как обсуждали каждый красивый гол. Как радовались или огорчались игрой своей команды. Как спорили о тактике, технике, стратегии, какие прогнозы делали...

В 2018 году ничего этого нет. И организован ЧМ достойно, не хуже Олимпиады-80, и игры интересные - только игрушки уже не радуют.

Потому что в дом к вору в гости ходить неправильно.

Потому что участие в таком мероприятии ведущих стран Запада, членов НАТО и Большой Семерки, легитимизирует действия бандита и агрессора.

И футбольный праздник превращается в мероприятие по отбеливанию черного кобеля, пусть не добела, но до пристойного серого цвета.

Я понимаю, что в Вашингтоне сейчас не Рейган, а в Лондоне не Тэтчер, что мир стал толерантным, что ястребы сейчас не в моде, бывшие сторожевые псы демократии потеряли клыки и стали вегетарианцами, но все-таки хотелось справедливости, хотя бы моральной.

Я понимаю, что никто кроме нас не вернет себе Крым и не освободит Донбасс, что никто не будет воевать за украинскую землю и украинскую свободу, но показать свое отношение к агрессору и лишить его поддержки – это не проливать кровь за чужие интересы.

Бойкота ЧМ-2018 в России не случилось. Единичные слова поддержки, карикатуры и статьи общей картины не изменят. Может быть, хорошо, что футбольное чудо позволяет отвлечься, плохо, что оно позволяет забыть о содеянном, о погибших, о несправедливо осужденных. Футбол отодвинул политику. Не стану сожалеть по этому поводу. Ощущение праздника – это личное. Отсутствие этого ощущения – тоже. Но вопрос остается: неужели Украина для мирового сообщества в 2018 значит меньше, чем Афганистан в 1980? И, если "да", то почему?