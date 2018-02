Русское горе бывает всех сортов радуги. Но все чаще последнее время встречается новый его сорт: горе луковое. Вот Петр Милованов в ФБ: "Чем заняты лучшие мозги России, когда в Америке запускают ракеты в космос? Придумывают статистические методы проверки результатов ручного сбора подписей". Это он комментирует очередной этап священной войны в чулане - люди Навального ищут способ объявить подписи Явлинского ненастоящими и поглумиться в узкой компании (поскольку ЦИК его все равно слушать не будет).

Я оставлю в стороне скользкий вопрос о том, можно ли считать лучшими мозги, которые отлично умеют придумывать "как делать", но совершенно не разбираются в вопросе "что делать", и потому занимаются полной фигней в угоду амбициям карликов. Я задам другой вопрос: если бы с космодрома Восточный была запущена ракета к Марсу, которая вместо Марса полетела бы в никуда, а одна из трех ее возвращаемых ступеней (самая дорогая и главная) промахнулась мимо посадочной баржи, что бы написал Петр Милованов - "в России запускают ракеты в космос" или "очередной позор Роскосмоса"? Если бы с космодрома Восточный в космос запустили жигули 2109 цвета "мокрый асфальт", с томиком Розанова в бардачке, под музыку "С чего начинается Родина", что написал бы Петр Милованов: "В России запускают ракеты в космос" или "власти устраивают дорогущие демонстрации силы и идиотские маркетинг-акции вместо помощи пенсионерам и вложений в медицину"? Если бы стало известно, что Шоулз и Тайлер заняты разработкой алгоритма, по которому можно было бы определить, как часто моет руки кандидат на выборах губернатора Небраски от партии ЛГБТ, и делают это по заказу снятого с выборов кандидата на тот же пост от партии Рыболовов и Охотников - написал бы он "лучшие мозги США придумывают статистические методы…" или "американские экономисты долбанулись - куда катится мир"?

Петр Милованов, возможно сам того не осознавая, удачно сопоставил эти два "события". Запуск "Falcon heavy" и анализ людьми Навального подписей Явлинского имеют одну и ту же природу: гордыня, жажда славы и стремление к пиару. И то и другое имеют ничтожную сиюминутную практическую пользу. И то и другое в целом - неудачное действие. Повторяя за доктором Робертом Фордом: "The human intellect is like peacock feathers. It's an extravagant display intended to attract a mate".

Но - как по-разному можно, оказывается, проявлять свои амбиции, тщеславие, стремление к известности и либидо: можно посвятить себя созданию технологических прорывов и популяризации мечты, двигать вперед науку и инициировать решение глобальных задач человечества; а можно - увлеченно метать дерьмо в мнимых конкурентов на мнимых выборах и истекать ядом на тему "все козлы".

Неужели мы все здесь обречены?