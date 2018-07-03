Неуловимый "русский агент": в деле Манафорта вспыли "украинские корни"

Близкий помощник бывшего политтехнолога Виктора Януковича Пола Манафорта Константин Килимник, мог играть гораздо большую роль во вмешательстве в выборы США, чем считалось ранее.

Об этом пишет АР, публикуя редкое фото с ним. Снимок датируется 2006 годом. На нем Килимника можно увидеть в офисе вместе с Манафортом и другими коллегами из консалтинговой компании экс-советника Дональда Трампа.

"Более чем за 10 лет до того, как Россию обвинили в тайной попытке повлиять на президентские выборы США, Манафорт и Килимник обсуждали риски для России, если бы страна не попыталась бы повлиять на глобальную политику", - сказано в публикации.

При этом указано, что у помощника Манафорта имеются украинские корни.

"Килимник, неуловимое лицо, вместе с Манафортом обвиняется в попытке повлиять на свидетелей, был гораздо более активным в формулировании пророссийской политической стратегии Манафортом, чем было ранее известно", - утверждает агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ узнали, что Пол Манафорт получил от российского олигарха Олега Дерипаски кредит в 10 миллионов долларов.