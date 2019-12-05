"Неудобно получилось": стало известно о грандиозном провале шпионов России во Франции

Во французских Альпах нашли базу российских шпионов, которые оказались сотрудниками элитного подразделения ГРУ.

Об этом сообщила газета Le Monde. Данное подразделение ГРУ занимается заказными убийствами, саботажем и управлением так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией.

Как стало известно журналистам, один из этих шпионов, возможно, был причастен к покушению на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Как стало известно, во Франции агенты работают с 2014 года. Они останавливались в городках Шамони и Эвиане.

"Как неудобно получилось. Центр подготовки жёлтых жилетов накрыли прямо во Франции. После зашквара и скандала РФ в Германии – это уже второй маяк для ввх по поводу того, что РФ станет изгоем или нью северной Кореей. Самое интересное то, что 2 провала ГРУ произошли прямо перед Нормандией", – прокомментировал произошедшее блогер Фашик Донецкий.

Cтало известно о грандиозном провале шпионов России во Франции Forbes

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия высылает из страны двух сотрудников посольства России, которых подозревает в работе на российскую разведку.

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