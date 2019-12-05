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5 декабря • обновлено в 10:09
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"Неудобно получилось": стало известно о грандиозном провале шпионов России во Франции

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Во французских Альпах нашли базу российских шпионов, которые оказались сотрудниками элитного подразделения ГРУ.

Об этом сообщила газета Le Monde. Данное подразделение ГРУ занимается заказными убийствами, саботажем и управлением так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией.

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Как стало известно журналистам, один из этих шпионов, возможно, был причастен к покушению на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Как стало известно, во Франции агенты работают с 2014 года. Они останавливались в городках Шамони и Эвиане.

"Как неудобно получилось. Центр подготовки жёлтых жилетов накрыли прямо во Франции. После зашквара и скандала РФ в Германии – это уже второй маяк для ввх по поводу того, что РФ станет изгоем или нью северной Кореей. Самое интересное то, что 2 провала ГРУ произошли прямо перед Нормандией", – прокомментировал произошедшее блогер Фашик Донецкий.

Cтало известно о грандиозном провале шпионов России во Франции

Cтало известно о грандиозном провале шпионов России во Франции

Forbes

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия высылает из страны двух сотрудников посольства России, которых подозревает в работе на российскую разведку.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Франция
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Элитное подразделение ГРУ вычисляют с такой легкостью.....Какой у них уровень подготовки ?Это не "гэбня" старой закалки....
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