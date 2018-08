Неудачная шутка: в США чиновники оконфузились с портретом Путина

В США советницу законодателя-демократа американского штата Колорадо Кейти Марч наказали з то, что она помогла членам организации ProgressNow выставить портрет главы РФ Владимира Путина в здании заксобрания региона.

Инцидент случился еще в июле, но только сейчас выяснились все детали. На том месте должно было находиться изображение президента США Дональда Трампа, передает AP.

Инициаторы якобы пытались пошутить над представителям Республиканской партии штата, а также привлечь внимание общественности к связи американского лидера с Россией.

