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ПолитикаЭкономика

Неудачная шутка: в США чиновники оконфузились с портретом Путина

8.6тЧитать новость на украинском

В США советницу законодателя-демократа американского штата Колорадо Кейти Марч наказали з то, что она помогла членам организации ProgressNow выставить портрет главы РФ Владимира Путина в здании заксобрания региона.

Инцидент случился еще в июле, но только сейчас выяснились все детали. На том месте должно было находиться изображение президента США Дональда Трампа, передает AP.

Инициаторы якобы пытались пошутить над представителям Республиканской партии штата, а также привлечь внимание общественности к связи американского лидера с Россией.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин побывал на свадьбе главы МИД Австрии. При этом он, как обычно, опоздал на церемонию.

Персона
Владимир Путин
Место
США
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