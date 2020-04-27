Неубедительно: в КНДР попытались опровергнуть слухи о смерти Ким Чен Ына

Государственные СМИ КНДР попытались очередной раз опровергнуть слухи о вероятной смерти диктатора Ким Чен Ына, сделав это крайне неубедительно.

Как передает Daily Mail, издание KCNA заявило, что Ким 27 апреля отправил письмо главе Южной Африки Сирилу Рамафосе, в котором поздравил его с национальным праздником Днем свободы, который знаменует собой конец апартеида.

В тексте якобы идет речь о том, что "связи между двумя странами постоянно усиливаются". При этом даже доказательства существования такого письма предоставлено не было.

Напомним, 36-летний Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. СМИ ранее сообщили о том, что он перенес операцию на сердце, после которой якобы возникли осложнения. Была информация также о смерти диктатора.

Ким Чен Ын Yonhap News Agency

Как писал OBOZREVATEL, накануне в КНДР попытались еще раз опровергнуть слухи о смерти Ына, опубликовав сюжет с правителем. Однако актуальность видео также вызывает сомнения, не исключено, что оно архивное.