Нетаньяху в пролете? В Израиле озвучили экзит-полы

В Израиле озвучили данные первых экзит-полов на парламентских перевыборах 17 сентября.

По информации телеканала 12 канала ИТВ "Кешет", партия действующего премьер-министра Беньямина Нетаньяху "Ликуд" получает 33 мандата, а "Кахоль Лаван" 34.

Отмечается, что Объединенный арабский список может получить 11 мандатов, "Ямина" – 8 , НДИ – 8, "Яадут а Тора" – 8, ШАС – 8, "Авода-Гешер" – 5, "Демократический лагерь" – 5.

Прогноз телеканала "Кан 11" несколько отличается. По его данным, "Ликуд" и "Кахоль Лаван" получат по 32 мандата. Следовательно, ни одна из политсил пока не набирает достаточного количества голосов для создания коалиции (61 мандат).

В Израиле озвучили экзит-полы

Отметим, Нетаньяху находится на посту премьер-министра с 2009 года. Несмотря на подозрение в коррупции со стороны генерального прокурора страны, он не потерял популярности в Израиле. Нетаньяху также пользуется поддержкой Вашингтона, о чем свидетельствует, в частности, недавнее признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кнессет 21-го созыва просуществовал четыре недели и был распущен, так как премьер-министр Беньямин Нетаньяху не сумел сформировать коалицию и предпочел не возвращать мандат президенту.

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