Нетаньяху согласился первым в Израиле сделать прививку от COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первым в стране сделает прививку от коронавируса.

Более 100 тыс. доз недавно созданной вакцины Pfizer уже доставлены рейсом из Брюсселя в Тель-Авива 9 декабря, пишет The Jerusalem Post. О своем добровольном желании вакцинироваться первым глава правительства заявил в аэропорту Бен-Гурион во время встречи груза.

Он заявил, что "верит в вакцины" и что для него "важно, чтобы израильтяне прошли вакцинацию".

В свою очередь министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн уточнил, что медицинские бригады уже скоро получат вакцину для борьбы с вирусом, и сказал, что будет контролировать распространение препарата.

При этом министр подчеркнул, что правила карантина в обществе нужно будет соблюдать даже после того, как вакцина станет доступной.

По информации издания, еще один грузовой самолет с примерно 500 тыс. доз вакцины должен прибыть в Израиль в ближайшие несколько дней, еще миллион – на следующей неделе.

Вакцинация в стране начнется с 20 декабря, сказала гендиректор министерства здравоохранения Чези Леви. Сначала вакцинация будет проходить в небольших объемах, а массовая начнется сразу после Рождества, когда в Израиль прибудет большая партия вакцин Pfizer.

По данным американского института Джона Хопкинса на 9 декабря, количество случаев коронавирусной инфекции в Израиле составило почти 349 тыс. (+1 488 за истекшие сутки), 2 932 человека умерли (+8).

Первой в Европе вакцинацию от коронавируса препаратом от компаний Pfizer и BioNTech начала Великобритания – 8 декабря. А первой получившей прививку стала 90-летняя жительница Ковентри Маргарет Кинан. Вакцину в стране приоритетно получат медицинские работники и люди старше 80 лет, затем – остальные группы населения. При этом вакцинация не является обязательной.

Украина может получить первые поставки вакцины против коронавируса COVID-19 в середине или в конце января. Сейчас государство ведет работу для решения этого вопроса в двух направлениях – в рамках механизма COVAX и через прямую закупку препаратов за средства госбюджета, сообщил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

Наше государство планирует обеспечить себя 8 млн доз, которые покроют необходимость в прививке для 4 млн граждан (вакцинация осуществляется в два этапа).

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению директора отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Кэтрин О'Брайан, принудительная вакцинация против коронавируса является не лучшим вариантом. Убеждение в необходимости прививки – гораздо полезнее и эффективнее, сказала она.