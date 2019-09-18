Нетаньяху прорвался: в Израиле случился поворот на перевыборах

Предварительные результаты выборов в Кнессет Израиля пока весьма неоднозначные. Ни премьер-министр страны, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, ни оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" во главе с Бени Ганцом не спешат объявлять о победе.

Так, данные ЦИК после обработки 18,45% голосов свидетельствуют о лидерстве "Ликуд" с 29,19%, у "Кахоль-Лаван" – 24,38%, передает "РИА Новости".

Перевыборы в Израиле

Центризбирком еще не пересчитывал публикуемые им цифры в число депутатских мандатов.

Напомним, вечером 17 сентября были обнародованы данные первых экзит-полов на парламентских перевыборах. По информации телеканала 12 канала ИТВ "Кешет", партия действующего премьер-министра Беньямина Нетаньяху "Ликуд" получает 33 мандата, а "Кахоль Лаван" 34.

Прогноз телеканала "Кан 11" несколько отличается. По его данным, "Ликуд" и "Кахоль Лаван" получат по 32 мандата. Следовательно, ни одна из политсил пока не набирает достаточного количества голосов для создания коалиции (61 мандат).

Отметим, Нетаньяху находится на посту премьер-министра с 2009 года. Несмотря на подозрение в коррупции со стороны генерального прокурора страны, он не потерял популярности в Израиле. Нетаньяху также пользуется поддержкой Вашингтона, о чем свидетельствует, в частности, недавнее признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кнессет 21-го созыва просуществовал четыре недели и был распущен, так как премьер-министр Беньямин Нетаньяху не сумел сформировать коалицию и предпочел не возвращать мандат президенту.

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