Нетаньяху похвалил Трампа за ликвидацию Сулеймани: видео

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал США, которые нанесли авиаудар по Багдаду и ликвидировали генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

Глава правительства отметил, что США, как и Израиль, имели право на оборону.

"Сулеймани ответствен за убийства сотен американцев и других невинных людей. Президент Трамп заслуживает уважение за свои решительные и правильные действия. Израиль поддерживает США в борьбе за мир", – заявил Нетаньяху.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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