Нетаньяху похвалил Трампа за ликвидацию Сулеймани: видео

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал США, которые нанесли авиаудар по Багдаду и ликвидировали генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Глава правительства отметил, что США, как и Израиль, имели право на оборону.
"Сулеймани ответствен за убийства сотен американцев и других невинных людей. Президент Трамп заслуживает уважение за свои решительные и правильные действия. Израиль поддерживает США в борьбе за мир", – заявил Нетаньяху.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада. В результате погиб генерал Касем Сулеймани.
Сенатор США Крис Мерфи заявил, что ликвидация генерала Касема Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке.
В сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту Касема Сулеймани.
Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства США Касема Сулеймани.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал погибший Сулеймани.
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