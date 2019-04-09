Нетаньяху идет на 5 срок: в Израиле состоялись парламентские выборы

В Израиле во вторник, 9 апреля, прошло голосование на выборах в Кнессет – парламент страны.

Основная борьба развернулась между правящей партией "Ликуд" действующего премьер-министра Беньямина Нетаньяху и партийным блоком "Кахоль-Лаван" бывшего начальника Генштаба Бени Ганца, передает BBC.

При этом, экзит-полы очевидного лидера избирательной гонки за место премьер-министра не показали. Ганц, по предварительным подсчетам, получит 36-37 мест в парламенте, а Нетаньяху – 33-36.

Бени Ганц

Бени Ганц

Примечательно, что для Нетаньяху это может стать уже пятым сроком на посту премьер-министра. И он, и его главный соперник уже объявили о победе, не дожидаясь официальных результатов.

Беньямин Нетаньяху

Беньямин Нетаньяху

Однако, в соответствии с указанными данными, ни одна из крупных партий не будет иметь достаточного количества мест, чтобы сформировать правительство, и будет вынуждена полагаться на более мелкие партии для формирования коалиции.

Явка на выборах составила 61,3% – ниже, чем на предыдущих выборах, прошедших в 2015 году. После закрытия участков в 22:00 по местному времени начался подсчет голосов.

Выборы в Израиле

Выборы в Израиле

Выборы в Израиле

Выборы в Израиле

Выборы в Израиле

Выборы в Израиле

Отметим, "Кахоль-Лаван" – политический альянс, созданный бывшим начальником Генштаба Бени Ганцем и бывшим министром финансов, журналистом и драматургом Яиром Лапидом. Его кампания во многом была построена на антикоррупционной риторике.

Беньямин Нетаньяху находится на посту премьер-министра с 2009 года. Несмотря на подозрение в коррупции со стороны генерального прокурора страны, он не потерял популярности в Израиле. Нетаньяху также пользуется поддержкой Вашингтона, о чем свидетельствует, в частности, недавнее признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября 2018 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху официально возглавил Министерство обороны страны.

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