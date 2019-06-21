"Нет войне с Украиной!" Под носом у Путина устроили дерзкую провокацию

Во время "Прямой линии" Владимира Путина 20 июня 2019 года в Москве россиянка устроила проукраинскую провокацию под зданием Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

Ее одиночный пикет заснял украинский журналист Роман Цимбалюк. Показательное фото он выложил на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"За кулисами" "Прямой линии". Все что-то хотят от Владимира Путина", – прокомментировал Цимбалюк кадры.

Владимир Путин "Ведомости"

Мнения пользователей в сети разделились. Некоторые похвалили женщину за смелость, но были и те, кто упрекнул журналиста в том, что тот не присоединился, а просто сделал селфи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин во время "Прямой линии" назвал ложью обвинения в оккупации Донбасса.

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