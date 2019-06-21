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"Нет войне с Украиной!" Под носом у Путина устроили дерзкую провокацию

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Во время "Прямой линии" Владимира Путина 20 июня 2019 года в Москве россиянка устроила проукраинскую провокацию под зданием Управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

Ее одиночный пикет заснял украинский журналист Роман Цимбалюк. Показательное фото он выложил на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"За кулисами" "Прямой линии". Все что-то хотят от Владимира Путина", – прокомментировал Цимбалюк кадры.

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Мнения пользователей в сети разделились. Некоторые похвалили женщину за смелость, но были и те, кто упрекнул журналиста в том, что тот не присоединился, а просто сделал селфи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин во время "Прямой линии" назвал ложью обвинения в оккупации Донбасса.

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Персоны
Владимир ПутинРоман Цимбалюк
Место
Россия
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
За сколько Цымбаглюк купил эту алкашку?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Помню...года два ..в Джамете по пляжу ходила идиотка в жёлтоблакитом платье с флагом Окраины....Туда сюда Сюда туда...а народ ноль внимание...))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
))))))))))))))))))))))Ну что может быть смешнее...Животные...А почему одна?????? Да ещё приведённая ушастым идиотом)))И ведь никто пинка не дал...стояла дура...ждала ждала...нафиг никому ненужная))Молодец Обозреватель)))))пиаришь вашу весьмирсами))
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