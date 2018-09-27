"Нет союзников": России предсказали беду в отношениях с США

Отношения между США и Россией со временем будут только ухудшаться, а состояние гибридной войны между странами затянется надолго.

Такое мнение выразил директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин в интервью "Новой газете". По его словам, в войне с Западом у Кремля нет союзников.

"Я думаю, что мы пока не достигли низшей точки в отношениях. Наверное, ухудшение будет продолжаться. Скорее всего, оно не завершится ни в ноябре этого года с выборами в Конгресс, ни с президентскими выборами 2020 года. Предвыборная кампания 2020 года может быть для нас очень неприятной. Наверное, это будут тяжелые несколько лет. С другой стороны, я все-таки рассчитываю на то, что, хотя отношения будут ухудшаться — и ничего хорошего в этом нет, все-таки достаточно оснований полагать, что мы не столкнемся с Соединенными Штатами впрямую", – отметил он.

Тренин пояснил, что имеет в виду войну, потому что в остальные виды столкновений Россия уже ввязалась. Однако он уверен, что такое развитие события не представляет ни для кого интереса. Хотя инциденты могут произойти.

"Начиная с экономического пространства, где действуют санкции, продолжаясь в информационном поле, где идет жесточайшая информационная война, дальше — киберпространство. Сейчас это война в объемном поле. Нет линии фронта, четкого разделения между своей территорией и территорией противника", – добавил он.

По словам Тренина, военный элемент присутствует, но не является доминирующим. Также есть гонка вооружений.

"У России в этой войне нет ни одного союзника, включая даже ближайших ее партнеров, никто к ней не присоединился и не присоединится, в то время как на, условно говоря, противоположной стороне у России есть проблемы не только с Соединенными Штатами, с которыми она находится в прямой конфронтации, но и со странами Европы, которые, на мой взгляд, в целом в конфронтации с Россией не находятся", – подчеркнул он.

По его мнению, отсутствие страха перед реальной ядерной войной создает иллюзию, что можно применять военную силу и при этом исключить эскалацию на ядерный уровень.

"Мы довольно близко, на мой взгляд, подошли к перспективе российско-американской войны в конце 2016 года в Сирии, когда Хиллари Клинтон и ее советники предлагали в ходе президентской кампании, что если она станет президентом, то объявит бесполетную зону над территорией Сирии. Что такое бесполетная зона, мы хорошо знаем по Ливии", – сказал он.

Тренин подчеркнул, что тогда перед властями РФ стоял бы вопрос: убраться из Сирии и не мешать там американцам, либо нарушить бесполетную зону и вступить с американцами в боевой контакт.

"И, насколько я понимаю, Хиллари и люди, которые стояли рядом с ней, были настроены вполне решительно. И если бы предложения госпожи Клинтон были реализованы, они открыли бы дорогу к первой российско-американской войне", – пояснил Тренин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Виталий Портников рассказал, что США и Россия оказались на грани прямого столкновения.