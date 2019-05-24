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/Новости мира

"Нет сил терпеть!" Тяжелобольной узник Кремля объявил голодовку

2.4тЧитать материал на украинском

Украинский узник Кремля Станислав Клых опять начал голодовку в российской тюрьме.

Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook. "Позвонила мама Станислава Клих и сообщила, что он объявил голодовку. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни плохую пищу, от которой постоянно тошнит, а главное – забвения! Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаянием", – отметила она.

По словам Щур, голодание Клыха – это "призыв, мольба, крик о помощи, адресованные новому президенту".

Станислав Клых

Станислав Клых

"Радио Свобода"

Напомним: ранее адвокаты со ссылкой на слова матери сообщали, что Клых находится в критическом положении – есть предположение, что он болен раком кожи.

Как сообщал OBOZREVATEL, по версии российского следствия, Клых в конце 1994 – начале 1995 года воевал против российских сил в составе вооруженных формирований Ичкерии. 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни призналего виновным в участии в боевых действиях и приговорил к 20 годам заключения.

В 2017 году стало известно, что Клых за месяц этапирования в тюрьмах похудел на 17 килограммов. А в июле 2018 года появилась информация, что украинца этапировали из колонии в психиатрическую больницу. При этом его мать считала, что он не мог добровольно согласиться на такое лечение.

Клых был одним из тех политзаключенных, кто объявил голодовку в поддержку режиссера Олега Сенцова. Однако в сентябре он призвал узника Кремля в письме прекратить голодовку.

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Станислав Клых
Место
Россия
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Trubitsyn Andrey
Trubitsyn Andrey
Клих кушай пожалуйста. Ложечку за бандеру, ложечку за шухевича...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А это тот симулянт, у которого то голова, то жопа болит? Он бы определился, то ли он голодает, то ли недоволен кормежкой. А так, кому бы он (кроме матери) сдался? Не фиг было законы нарушать, не пришлось бы из себя страдальца корчить. А то, как гадить, так все здоровые. А как в тюрьму, так резко хворать начинают. А как выйдут, так опять кони здоровые. Вон Юля как рысачит, и что-то больше не жалуется, что спина бо-бо и ножки не ходят? Да и Насыров аж в президенты рвался, тоже все болеть перестало.
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CARGO 100
CARGO 100
Рак кожи? Предположительно? Может содрать?
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