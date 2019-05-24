"Нет сил терпеть!" Тяжелобольной узник Кремля объявил голодовку

Украинский узник Кремля Станислав Клых опять начал голодовку в российской тюрьме.

Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook. "Позвонила мама Станислава Клих и сообщила, что он объявил голодовку. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни плохую пищу, от которой постоянно тошнит, а главное – забвения! Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаянием", – отметила она.

По словам Щур, голодание Клыха – это "призыв, мольба, крик о помощи, адресованные новому президенту".

Станислав Клых "Радио Свобода"

Напомним: ранее адвокаты со ссылкой на слова матери сообщали, что Клых находится в критическом положении – есть предположение, что он болен раком кожи.

Как сообщал OBOZREVATEL, по версии российского следствия, Клых в конце 1994 – начале 1995 года воевал против российских сил в составе вооруженных формирований Ичкерии. 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни призналего виновным в участии в боевых действиях и приговорил к 20 годам заключения.

В 2017 году стало известно, что Клых за месяц этапирования в тюрьмах похудел на 17 килограммов. А в июле 2018 года появилась информация, что украинца этапировали из колонии в психиатрическую больницу. При этом его мать считала, что он не мог добровольно согласиться на такое лечение.

Клых был одним из тех политзаключенных, кто объявил голодовку в поддержку режиссера Олега Сенцова. Однако в сентябре он призвал узника Кремля в письме прекратить голодовку.

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