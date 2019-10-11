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11 октября • обновлено в 08:45
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Нет российской пропаганде! Европарламент поставил на место РФ

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Европейский парламент принял резолюцию по противодействию российской пропаганде.

Соответствующий документ поддержали на заседании 10 октября в Брюсселе большинством голосов: 469 – за, 143 – против, 47 депутатов воздержались.

"Евросоюз должен принять более активные меры по противодействию распространению фейковых новостей и целенаправленным актам внешнего вмешательства в европейские избирательные процессы", – говорится в документе.

"Иностранное вмешательство в избирательные процессы является серьезной угрозой для европейского демократического общества, от которой выиграют только антиевропейские, праворадикальные, экстремистские и популистские силы", – отмечается на сайте Европейского парламента.

Заседание Европарламента

Заседание Европарламента

24 канал

Депутаты обратили внимание на "очень опасную природу российской пропаганды", которая является главным источником дезинформации в Европе, и интенсивность которой удвоилось с января 2019 года. За это время были зарегистрированы 998 случаев дезинформации, в то время как в 2018 году – 434 таких случаев.

Депутаты осудили "агрессивные действия" неевропейских государств, направленные на подрыв суверенитета стран-кандидатов на вхождение в ЕС в регионе Западных Балкан и стран Восточного Партнерства.

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В резолюции отмечается, что до 2020 года в странах ЕС пройдет более 50 президентских, национальных, местных или региональных выборов, которые должны быть надежно защищены от внешнего вмешательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская пропаганда попалась на фейке об Украине. СМИ массово распространили новости с лживым заголовком о первом президенте Украины Леониде Кравчуке и гимне нашей страны.

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Место
Бельгия
Тег
Европейский парламент
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