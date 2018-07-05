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"Нет никаких шансов!" Назван победитель в случае войны России с Европой

4.2тЧитать новость на украинском

В случае возникновения боевых действий между Европой и Россией у последней нет никаких шансов на победу.

Такое мнение на страницах The National Interest выразил профессор Хью Уайт, занимающийся стратегическими исследованиями в Австралийском национальном университете, сообщает "Лента.ру". По его словам, "американцы не должны тратить столько сил на защиту Европы".

"Европа сегодня намного сильнее, а Россия относительно слабее, чем в 1948 году или последующие годы. Россия действительно угрожает перестроить свои западные границы после холодной войны и расширению ЕС и НАТО на восток. Но у нее нет никаких шансов обогнать Европу, не говоря уже о том, чтобы стать своего рода пан-евразийским гегемоном, которым могли стать сталинский Советский Союз или гитлеровская Германия", — заявил он.

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При этом Уайт уверен в том, что Европе нужно предоставить возможность защищаться без помощи США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты определили, что американский спецназ превосходит в штурмовой мощи российский, который не направлен на наступательные действия.

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Темы
Угроза Третьей мировой войныРоссийская военная угроза
Место
Россия
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Прохфессор считает, что в гипотетическом конфликте Европы и России в XXI веке война будет вестись фронтами и танковыми клиньями?
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Прохфессор считает, что в гипотетическом конфликте России и Европы в XXI веке война будет вестись фронтами и танковыми клиньями?
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