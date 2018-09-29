Несмотря на запрет: в Иране почти 300 человек отравились алкоголем

В Иране 290 человек отравились алкоголем. 24 из них - умерли, еще у троих наступила смерть мозга.

Это произошло одновременно в нескольких провинциях страны, пишет Радио Свобода со ссылкой на представителя местных экстренных служб.

По словам заместителя управления безопасности Хюрмузгана Мухамеда Шерифи, в связи с инцидентом начали расследование. Продавцов алкоголя уже обнаружили.

Напомним, в Иране действует запрет на продажу и употребление алкоголя мусульманами. Алкогольные напитки на сегодняшний день ввозятся в страну нелегально.

Согласно законам государства, лицам, которые производят, продают или употребляют алкоголь, грозит тюремное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ираке около 27 тысяч человек отравились питьевой водой.