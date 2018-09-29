МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Несмотря на запрет: в Иране почти 300 человек отравились алкоголем

675Читать материал на украинском

В Иране 290 человек отравились алкоголем. 24 из них - умерли, еще у троих наступила смерть мозга.

Это произошло одновременно в нескольких провинциях страны, пишет Радио Свобода со ссылкой на представителя местных экстренных служб.

По словам заместителя управления безопасности Хюрмузгана Мухамеда Шерифи, в связи с инцидентом начали расследование. Продавцов алкоголя уже обнаружили.

Новости
Смертельная пьянка: в Борисполе шесть человек отравились алкоголем

Напомним, в Иране действует запрет на продажу и употребление алкоголя мусульманами. Алкогольные напитки на сегодняшний день ввозятся в страну нелегально.

Согласно законам государства, лицам, которые производят, продают или употребляют алкоголь, грозит тюремное заключение.

Новости
"Сепар-коллаборант": в сети показали, кто насмерть отравил людей алкоголем в Лимане. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ираке около 27 тысяч человек отравились питьевой водой.

Место
Иран
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
snip.li/DpszH
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги