Несмотря на рекордную статистику смертей от коронавирусной инфекции, жители Нью-Йорка нарушают карантин.

Местный житель Женя Лин опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором наглядно показал американцев, для которых карантинные меры "ни по чем".

"Эта фотография была сделана сегодня в НЙ", – подписал он фото, на котором множество нью-йоркцев сидят толпами, компаниями на траве, радуясь солнечной погоде.

Жители Нью-Йорка наплевали на карантин facebook.com/zhenya.linet

"Услышим ли мы грозные предупреждения по поводу социального дистанцирования от нашего мэра для молодых белых профессионалов в Манхэттане? Думаю, что нет. К чему этот пост. Нет, это не whataboutism. Сегодня был первый раз, что я вышел на улицу не за продуктами. Погулял по улочкам и переходил на другую сторону когда видел встречных. Я соблюдаю правила социальной дистанции. I put my money when my mouth is (at least I try)", – добавил он.

Также Женя Лин выразил мнение, что все нарушители должны быть оштрафованы.

"Просто это напоминание, просьба задуматься и вспомнить эту фотографию, когда кто-то решит выделять отдельную социальную/этническую/религиозную группу. Не надо поддаваться на дешёвые манипуляции", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нью-Йорке сообщили об "ужасающе высоком" числе смертей от коронавируса за сутки.

В целом количество случаев заболевания коронавирусом в США составляет треть от общего в мире. В стране заболело уже более 1 миллиона человек, количество летальных случаев – около 68 тысяч.