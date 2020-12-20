Израиль, Италия и другие страны прекратили авиасообщение с Британией из-за коронавируса

Израиль, Нидерланды, Италия и Бельгия прекратили авиасообщение с Великобританией из-за распространения нового штамма коронавируса. Ввести ограничения также готовится Германия, Австрия и Франция. Предлагается также прервать другие виды транспортного сообщения.

Запрет в Нидерландах ввели с 20 декабря и как минимум до 1 января, говорится в заявлении правительства. Отмечается, что в стране обнаружили первый случай мутированным COVID-19.

Израиль ограничил въезд не только для граждан Британии, а также Дании и Южной Африки, где обнаружили нового "мутанта". Все прилетающие из этих стран граждане Израиля будут обязаны пройти карантин в отдельных отелях, сообщили в Telegram-канале "Дежурный по Израилю". Сколько продлится запрет пока неизвестно.

Бельгия запретила авиарейсы минимум на 24 часа с 20 декабря из-за обнаружения там нового мутированного коронавируса. Как сообщил премьер-министр Александр Де Кроо в эфире телеканала VRT, в правительстве пока нет окончательного мнения по поводу продолжительности ограничений.

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