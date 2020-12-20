Израиль, Италия и другие страны прекратили авиасообщение с Британией из-за коронавируса
Израиль, Нидерланды, Италия и Бельгия прекратили авиасообщение с Великобританией из-за распространения нового штамма коронавируса. Ввести ограничения также готовится Германия, Австрия и Франция. Предлагается также прервать другие виды транспортного сообщения.
Запрет в Нидерландах ввели с 20 декабря и как минимум до 1 января, говорится в заявлении правительства. Отмечается, что в стране обнаружили первый случай мутированным COVID-19.
Израиль ограничил въезд не только для граждан Британии, а также Дании и Южной Африки, где обнаружили нового "мутанта". Все прилетающие из этих стран граждане Израиля будут обязаны пройти карантин в отдельных отелях, сообщили в Telegram-канале "Дежурный по Израилю". Сколько продлится запрет пока неизвестно.
Бельгия запретила авиарейсы минимум на 24 часа с 20 декабря из-за обнаружения там нового мутированного коронавируса. Как сообщил премьер-министр Александр Де Кроо в эфире телеканала VRT, в правительстве пока нет окончательного мнения по поводу продолжительности ограничений.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Британии на прошлой неделе заявили о новом типе коронавируса Sars-Cov-2, который может быть на 70% более заразным. "Мутант" B.1.1.7 способен поставить разработку вакцины против COVID-19 под угрозу.
В связи с опасностью распространения Лондон и юго-восточный регион могут "изолировать" от остальной части страны. Людям готовятся запретить любые передвижения за пределы региона.