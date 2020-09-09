"Неравнодушный белорус" на митинге в поддержку Лукашенко оказался россиянином из КПРФ

В сюжете на телеканале "Беларусь 1" об акции в поддержку Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, показали "неравнодушного белоруса", который оказался гражданином России.

Об этом сообщило издание Reform.by. Несколько десятков человек под красно-зелеными государственными флагами Беларуси прошли вечером 8 сентября от площади Победы до площади Независимости.

"У площади Победы в Минске собрались неравнодушные беларусы, которые против вмешательства во внутренние дела нашего государства, против фейков и раскола общества", – сообщил корреспондент "Беларусь 1". Символику в руках участников шествия журналисты назвали национальной.

Одним из героев репортажа стал мужчина с бородкой и изможденным лицом.

"Вот я говорю, что такие люди, манипулируемые западными каналами, телеграмами, за все хорошее, против всего плохого. Но это просто ерунда и болтовня. А если покопаться глубже – я ездил к ним на митинги оппозиционные. Спрашивал у них "А что вы хотите?" Они говорят "А мы не знаем, мы просто пришли за любовь, за мир". Да? А что за этим кроется, непонятно. Лукашенко дал свободу такую, которую не дал никто в мире свободу. А они хотят еще большую свободу. Какую, они сами не понимают", – рассказал на камеру мужчина.

"Неравнодушный белорус" оказался гражданином РФ. Reform.by

Читатели издания обратили внимание, что мужчина является гражданином России и не имеет никакого отношения к Беларуси. Его зовут Антон Тарасов, он живет в Москве, состоит в КПРФ и даже пытался стать депутатом Госдумы РФ. Сейчас ведет блог на Youtube.

Антон Тарасов состоит в КПРФ. Reform.by

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