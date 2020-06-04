Неравенство и риторика Трампа: публицист рассказал о причинах и последствиях протестов в США

Протесты в США не являются революцией, так как не несут политической составляющей, но на результаты президентских выборов все же повлияют.

Об этом заявил проживающий в США российско-американский публицист, ученый и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб, передает ГОРДОН. По его словам, постепенно обстановка успокаивается и скоро активисты могут совсем прекратить свое движение.

"В протестах и демонстрациях в США нет политической составляющей. Это не революция. Протестующие требуют прекратить расизм, а расизм – вещь субъективная. Есть актуальная ситуация, что какая-то часть протестующей молодежи по ночам идет громить магазины. Но уже сегодня в Нью-Йорке стало немного спокойнее. В городе ввели комендантский час ночью, и ребята боятся хулиганить, ведь этим занялась полиция. Думаю, через какое-то время активисты успокоятся", – рассказал Гольдфарб.

Александр Гольдфарб EPA

Он также добавил, что к акциям протеста привела не только смерть Джорджа Флойда, но и общее социальное неравенство. По данным соцопросов, 13% чернокожего населения чувствуют, что их дискриминируют, кроме того, у них намного выше показатель безработицы.

"У всех напряжены нервы, в стране 40 млн безработных и непропорционально больше среди них чернокожего населения, которое находится на гораздо более низкой экономической ступени. У нас 20% чернокожих живут за чертой бедности, в то время как только 8% белых находятся в подобном положении. Показатели прямой дискриминации в США незначительные, но показатели социальной разницы очень резкие – средний достаток черной семьи в 10 раз меньше, чем белой. У них нет ни сбережений, ни собственности, поэтому когда происходит экономический кризис, им хуже всего. Значит, нужны продолжения реформ, которые начались еще во времена Джона Кеннеди и Линдона Джонсона, чтобы сгладить социальное и расовое неравенство в стране", – отметил Гольдфарб.

Публицист рассказал о причинах и последствиях протестов в США AFP

Кроме этого, публицист отметил, что последние три года общество США находится в состоянии "холодной гражданской войны" между либеральной и консервативной частью населения. А протесты могут повлиять на избирательную кампанию и результаты президентских выборов.

"Недавно у нас с речью выступили Трамп и Байден. По ним видна разница политической линии. Трамп говорит о необходимости жестких карательных мер, введении войск. Он апеллирует к своему электорату, той части населения, которая частично расистская, частично обвиняющая в своих собственных невзгодах тех, кто получает пособия. Такими заявлениями Трамп мобилизует их. А Байден сказал, что хватит друг на друга идти войной, потому что это ничего не решит, надо вместе пытаться решить проблемы. Впрочем он закончил тем, что чтобы это произошло, надо избавиться от Трампа. Так что протесты безусловно будут весомым фактором в предвыборной кампании. Но поскольку исход выборов определяет небольшой перевес в 2–3%, на самом деле непонятно, каким будет исход. Обе стороны не столько хотят приобрести больше сторонников, сколько мотивировать тех, кто обычно ходит на выборы. Поэтому такая достаточно резкая риторика с обеих сторон", – подчеркнул Гольдфарб.

Как сообщал OBOZREVATEL, афроамериканец Джордж Флойд, который погиб во время полицейского задержания, был заражен COVID-19.