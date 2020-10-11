Непризнанный Карабах пригрозил Азербайджану "отечественной" войной

Так называемый президент непризнанного Нагорного Карабах Араик Арутюнян заявил, что готов объявить войну Азербайджану

Об этом сообщило армянское издание Аравот. Арутунян на пресс-конференции обвинил Азербайджан в несоблюдении соглашения о прекращении огня.

Он обвинил Азербайджан в создании "новой платформы для международного терроризма".

Также Арутунян заявил, что народ непризнанного Карабаха больше всего хочет мира во всем мире.

"Мы стоим за мир, больше всех на свете мира хочет Арцах (Нагорный Карабах. – Ред.), но мы не можем принять обязательное условие от страны, цель которой – уничтожить народ Арцаха, тысячелетнюю культуру Арцаха, саму историю Арцаха. Я объявлю отечественную войну, призову всех армян принять не только материальное, но и физическое участие. Они хотят продолжительной войны? Мы не откажемся, если будет навязана именно эта война", – сказал Арутюнян.

Карта конфликта в Карабахе

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Менее чем через час после вступления перемирия в силу страны заявили о нарушениях противника и возобновлении обстрелов. Вскоре Азербайджан объявил о полном прекращении огня в Карабахе.