"Неприятный жест для Путина": Портников пояснил последствия отравления Скрипаля

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет иметь последствия для России, однако президент РФ Владимир Путин на это особо не реагирует.

Такое мнение высказал в блоге на "Радио Свобода" журналист Виталий Портников.

"Западные медиа публикуют информацию о возможности изгнания российских дипломатов сразу 20 странами Европейского Союза и Соединенными Штатами. Эти меры начнут осуществляться сразу после отзыва из Москвы посла Евросоюза Маркуса Эдерера и станут демонстрацией неприятия миром действий России, которая прибегла к настоящей химической атаке в британском Солсбери", - написал он.

Однако Портников считает, что это вряд ли напугает российского президента Владимира Путина и представителей его окружения.

"Кремль перешел почти все "красные линии" в отношениях с Западом и сейчас занят другим - нарушает "красные линии" в отношениях с собственным народом. Реакция российских властей на ситуацию в подмосковном Волоколамске продемонстрировала: они готовы относиться к согражданам с таким же пренебрежением, как и к окружающему миру. А к себе требуют уважения. Поэтому коллективное изгнание дипломатов - на самом деле, кадровых работников ФСБ и российской службы внешней разведки России - не может быть приятным жестом для Путина", - добавил политический комментатор.

По его словам, "это подчеркнет изоляцию России".

"И эта изоляция станет символическим началом его нового царствования. Отравлен Волоколамск, отравлен Скрипач, изгнанные дипломаты - что может быть более красноречивым?" - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", Россия считает обвинения Британии по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля граничащими с бандитизмом.