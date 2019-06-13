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"Неприятное, имперское лицо!" В Европе жестко "отшили" Путина

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Между Польшей и Россией невозможны дружеские отношения, так как исторически сложилось, что РФ всегда пытается захватить польские земли.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает пресс-служба Белого дома США.

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом польский лидер отметил, что в последние годы Москва вновь показывает свое "неприятное, имперское лицо" и его страна не хочет быть частью российской сферы влияния.

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Однако Дуда подчеркнул, что "очень хотел бы видеть Россию другом", так как эта страна - "великий сосед" Польши.

"И я рад, что сегодня мы можем смело говорить, в том числе в связи с военным присутствием США и НАТО в Польше, что мы действительно, в первую очередь, с политической точки зрения, являемся частью Запада", – добавил Дуда.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп подписали декларацию об увеличении присутствия американских Вооруженных сил в Польше.

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Персоны
Анджей ДудаВладимир Путин
Место
Польша
Тег
Россия
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Какое счастье для Польши, что между ней и Россией есть Украина
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ефимов владимир
ефимов владимир
В среду, 12 июня 2019, президент Польши Анджей Дуда (партия Pis) заявил, что очень хочет дружбы Польши с Россией. Такое заявление он сделал во время совместной с президентом США пресс-конференции перед Белым домом в Вашингтоне. Журналистка задала ему вопрос: "Видите ли вы Россию союзником или оппонентом?" "Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши, потому что это наш великий сосед, который намного больше Польши с большим (чем у Польши - Прим.Ред.) потенциалом во всех отношениях", - отметил он.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"исторически сложилось, что РФ всегда пытается захватить польские земли..." Плохо, когда президент идиот. Учите матчасть, д*билы!! Обоз, вам бы то же не мешало. Может перестанете всякую чушь печатать.
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