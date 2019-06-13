"Неприятное, имперское лицо!" В Европе жестко "отшили" Путина

Между Польшей и Россией невозможны дружеские отношения, так как исторически сложилось, что РФ всегда пытается захватить польские земли.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает пресс-служба Белого дома США.

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом польский лидер отметил, что в последние годы Москва вновь показывает свое "неприятное, имперское лицо" и его страна не хочет быть частью российской сферы влияния.

Однако Дуда подчеркнул, что "очень хотел бы видеть Россию другом", так как эта страна - "великий сосед" Польши.

"И я рад, что сегодня мы можем смело говорить, в том числе в связи с военным присутствием США и НАТО в Польше, что мы действительно, в первую очередь, с политической точки зрения, являемся частью Запада", – добавил Дуда.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп подписали декларацию об увеличении присутствия американских Вооруженных сил в Польше.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!