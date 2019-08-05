"Неприемлемо!" Япония резко выступила против России

Япония выразила протест России, которая провела учебные стрельбы вблизи острова Кунашир.

Нота была отправлена по дипломатическим каналам, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Об этом информирует РИА Новости.

Он добавил, что Токио собирает информацию о маневрах, которые запланированы с пятого по десятое августа.

"Наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо", – подчеркнул Суга.

Курилы Travelask

Как сообщал OBOZREVATEL:

Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.

Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".

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