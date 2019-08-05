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"Неприемлемо!" Япония резко выступила против России

2.8т Читать материал на украинском

Япония выразила протест России, которая провела учебные стрельбы вблизи острова Кунашир.

Нота была отправлена по дипломатическим каналам, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Об этом информирует РИА Новости.

Он добавил, что Токио собирает информацию о маневрах, которые запланированы с пятого по десятое августа.

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"Наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо", – подчеркнул Суга.

Курилы

Курилы

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Место
Япония
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Semenov Igor
Semenov Igor
"Наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо" ---- так пусть напишет прямо - Наращивание военного присутствия Россией на территории России и при отсутствии Мирного Договора между Японией и Россией не соответствует позиции Японии (по какому вопросу) и неприемлемо! А то пишет витиевато и можно подумать, что Росия наращивает свое военное присутствие на территории Японии.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Курилы это Япония! смерть росийским окупантам!
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Отдали бы вы Курилы японцам,хоть часть вашего населения узнала бы,что такое нормальная цивилизованная жизнь.Удивляюсь,как это Дальний Восток не сбежал от рашки.За Калининград тоже самое можно сказать.Нахапали,а содержать не умеете.Замызганные грязные варвары.
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