"Неприемлемо": Канада следом за США резко отшила Россию

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Россию возвращать в состав G8 "неприемлемо", пока она не вернет аннексирован Крым.

Глава МИД уточнила, что Канаде и украинской общине следует прямо говорить об этом, передает издание "Укринформ".

"Россия была исключена из G8 именно из-за вторжения и аннексии Крыма. Действия должны иметь четкие последствия. Было бы абсолютно неправильно и неприемлемо вернуть Россию в это объединение, пока Крым остается оккупированным и аннексированным Россией", – сказала Фриланд.

Христя Фриланд liga

Кроме этого, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против возвращения РФ в G8, осудив аннексию украинского полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп может пригласить главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 как отдельного гостя, а вскоре вернуть Москву в "Большую восьмерку".

Но, тем не менее, США выступили против возвращения России в формат G7, поскольку страна не выполнила выдвинутые условия.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!