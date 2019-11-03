Главная Новости
3 ноября • обновлено в 07:33
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Неприемлемо": Канада следом за США резко отшила Россию

926 Читать материал на украинском

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Россию возвращать в состав G8 "неприемлемо", пока она не вернет аннексирован Крым.

Глава МИД уточнила, что Канаде и украинской общине следует прямо говорить об этом, передает издание "Укринформ".

"Россия была исключена из G8 именно из-за вторжения и аннексии Крыма. Действия должны иметь четкие последствия. Было бы абсолютно неправильно и неприемлемо вернуть Россию в это объединение, пока Крым остается оккупированным и аннексированным Россией", – сказала Фриланд.

Христя Фриланд

Христя Фриланд

liga

Кроме этого, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против возвращения РФ в G8, осудив аннексию украинского полуострова.

Новости
"Колебаться не будем!" Канада готова "ударить" по Путину: заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп может пригласить главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 как отдельного гостя, а вскоре вернуть Москву в "Большую восьмерку".

Но, тем не менее, США выступили против возвращения России в формат G7, поскольку страна не выполнила выдвинутые условия.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Канада
Тег
политика
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Они реально такие тупые, если думают, что Россия отдаст Крым ради G8?)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера. Причиной такого отношения к бывшей советской республике стали подозрения в сотрудничестве Киева с Демократической партией и, в частности с Хиллари Клинтон, во время предвыборной гонки в 2016 году против Трампа, который на тот момент был кандидатом в президенты. "Он просто ненавидел Украину", — заявил источник газеты. Отмечается, что в мае на одной из встреч с сотрудниками Белого дома президент США не соглашался с их предложением об оказании поддержки новым властям этой страны, утверждая, что Киев "пытался его уничтожить". Также опрошенные изданием чиновники выразили мнение, что неприязнь Трампа к Украине, вероятно, необратима.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel