"Неприемлемо и возмутительно!" Британия призвала пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ из-за протестов в Москве

Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы призвал пересмотреть возвращение России из-за избиения и задержаний демонстрантов во время протестов в столице РФ.

По мнению дипломата Роджера Гейла, жестокие подавления протестов являются нарушением Конвенции по правам человека. Его прямую речь на своей странице в Facebook опубликовал постоянный представитель Британии в ПАСЕ Кристофер Ивон.

"Российская Федерация нарушает Конвенцию о правах человека, и реакция на мирные демонстрации ясно демонстрирует, почему подавляющее большинство членов Парламентской делегации Соединенного Королевства продолжают выступать против восстановления прав российской делегации и поддерживают сохранение санкций до тех пор, пока Российская Федерация не захочет и не сможет признать условия Конвенции", – заявил дипломат.

Он также отметил, что с момента голосования за возвращение российской делегации в ПАСЕ прошло всего несколько недель, но уже понятно, что страна не собирается выполнять свои обязательства и соответствовать требованиям ассамблеи.

Задержание демонстрантов в Москве Baza

"Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре, и мы должны вернуться к нему, когда Парламентская ассамблея соберется на свое заключительное пленарное заседание в начале октября. Сцены, которые мы наблюдали, неприемлемы и возмутительны", – подытожил Роджер Гейл.

Как писал OBOZREVATEL:

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