"Неприемлемо и возмутительно!" Британия призвала пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ из-за протестов в Москве

Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы призвал пересмотреть возвращение России из-за избиения и задержаний демонстрантов во время протестов в столице РФ.
По мнению дипломата Роджера Гейла, жестокие подавления протестов являются нарушением Конвенции по правам человека. Его прямую речь на своей странице в Facebook опубликовал постоянный представитель Британии в ПАСЕ Кристофер Ивон.
"Российская Федерация нарушает Конвенцию о правах человека, и реакция на мирные демонстрации ясно демонстрирует, почему подавляющее большинство членов Парламентской делегации Соединенного Королевства продолжают выступать против восстановления прав российской делегации и поддерживают сохранение санкций до тех пор, пока Российская Федерация не захочет и не сможет признать условия Конвенции", – заявил дипломат.
Он также отметил, что с момента голосования за возвращение российской делегации в ПАСЕ прошло всего несколько недель, но уже понятно, что страна не собирается выполнять свои обязательства и соответствовать требованиям ассамблеи.
Задержание демонстрантов в Москве
Baza
"Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре, и мы должны вернуться к нему, когда Парламентская ассамблея соберется на свое заключительное пленарное заседание в начале октября. Сцены, которые мы наблюдали, неприемлемы и возмутительны", – подытожил Роджер Гейл.
Как писал OBOZREVATEL:
17 мая комитет министров Совета Европы поддержал позицию, что все страны-члены, в том числе Россия, должны голосовать на выборах нового генсека в июне. Украина голосовала против этого решения и считает его позорным и спорным.
В свою очередь, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что изменение регламента Совета Европы ради России приведет к подрыву доверия к организации и возможному кризису в ней.
3 июня регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций и поспособствовать возвращению России.
25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
26 июня регламентный комитет ПАСЕ усомнился в законности полномочий России и направил обращение в Венецианскую комиссию для определения, есть ли в составе российской делегации депутаты из аннексированного Крыма. Таким образом ее возвращение отсрочили.
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