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"Неприемлемо и возмутительно!" Британия призвала пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ из-за протестов в Москве

1.6т Читать материал на украинском

Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы призвал пересмотреть возвращение России из-за избиения и задержаний демонстрантов во время протестов в столице РФ.

По мнению дипломата Роджера Гейла, жестокие подавления протестов являются нарушением Конвенции по правам человека. Его прямую речь на своей странице в Facebook опубликовал постоянный представитель Британии в ПАСЕ Кристофер Ивон.

"Российская Федерация нарушает Конвенцию о правах человека, и реакция на мирные демонстрации ясно демонстрирует, почему подавляющее большинство членов Парламентской делегации Соединенного Королевства продолжают выступать против восстановления прав российской делегации и поддерживают сохранение санкций до тех пор, пока Российская Федерация не захочет и не сможет признать условия Конвенции", – заявил дипломат.

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Он также отметил, что с момента голосования за возвращение российской делегации в ПАСЕ прошло всего несколько недель, но уже понятно, что страна не собирается выполнять свои обязательства и соответствовать требованиям ассамблеи.

Задержание демонстрантов в Москве

Задержание демонстрантов в Москве

Baza

"Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре, и мы должны вернуться к нему, когда Парламентская ассамблея соберется на свое заключительное пленарное заседание в начале октября. Сцены, которые мы наблюдали, неприемлемы и возмутительны", – подытожил Роджер Гейл.

Как писал OBOZREVATEL:

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Место
Великобритания
Тег
Парламентская ассамблея Совета Европы
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филипп филипыч
филипп филипыч
странно. когда лупили желтые жилеты англия молчала. двуличные удоды
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Дикарям не место в цивилизации! Мокши, сидите в своем мухосранске и не высовывайтесь!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
хм... странно. А что-то на фото не видно демократических инструментов разгона демонстраций - собак и слезоточивого газа... резиновыми пулями опять-же никто не стрелял по глазам. Путин - соблюдай принципы демократии!!! Д.Б.
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