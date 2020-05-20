Президент–аскет - Томас Санкара, убитый своим другом и ближайшим соратником, навсегда стал легендой для народа Буркина-Фасо (до 1984г. - Верхняя Вольта). Это одна из самых нищих стран в Западной Африке, при этом богатая полезными ископаемыми. Бывшая французская колония, получившая независимость в 1960 году. Численность населения и площадь - около в 20 миллионов человек и 274 тыс. кв.км.

"Самый бедный Президент" - Томас Санкара родился - 21 декабря 1949 года. Большую часть своей недолгой жизни он служил в армии. Дослужился до капитана. Командовал местными коммандос. В 1981 году Санкара впервые вошел в состав правительства. На новую работу он ездил на велосипеде. Через год Санкара подал в отставку заявив: "Горе тем, кто затыкает народу рот!". Вернулся в правительство он уже на должность Премьер-министра после очередного военного переворота в 1983 году.

Томас Санкара

Однако, вскоре Санкара был снят с должности за левые взгляды и арестован. Но уже в августе того же 1983 года 33-летний Санкара вновь оказался у власти. В результате восстания столичного гарнизона он возглавил страну и стал Председателем национального совета революции. Своими главными задачами он считал ликвидацию голода, организацию бесплатного образования и здравоохранения, борьбу с эпидемиями, коррупцией и наступлением пустыни.

Санкара вел за собой народ одной из самых бедных стран мира, страны, опустошенной империализмом. Верхняя Вольта к его приходу к власти имела самый высокий уровень детской смертности в мире, неграмотность населения почти 98 %, среднюю продолжительность жизни - 40 лет.

Президент жил на жалование армейского капитана, составлявшее $ 450 в месяц, а президентский оклад в $ 2000 перечислял в сиротский фонд. После смерти Санкары оказалось, что его личное имущество состояло из старого автомобиля "Пежо", купленного ещё до прихода к власти, холодильника со сломанным морозильником, трёх гитар и четырёх велосипедов.

Санкара запретил устанавливать в своем кабинете кондиционер, поскольку ему "стыдно перед людьми, которым недоступна такая роскошь", и отказался санкционировать развешивание своих портретов в публичных местах и офисах в связи с тем, что "у нас в стране таких, как я, семь миллионов". Был продан весь правительственный автопарк, состоявший из "Мерседесов", вместо которых для нужд министров были приобретены "Рено 5" — самые дешёвые на тот момент автомобили в стране.

Санкара урезал зарплаты чиновников, а также запретил им пользоваться личными шоферами и летать по авиабилетам первого класса. От чиновников требовалось сменить дорогие западные костюмы на традиционную хлопковую тунику, сшитую местными жителями.

Уволив однажды половину кабинета министров, Санкара отправил их на коллективные фермы — трудиться на земле, "где от них будет больше пользы". Уже через три года после прихода Санкары к власти (в 1986 году) Всемирный Банк констатирует, что в Буркина-Фасо искоренена коррупция.

За годы его президентства были высажены 10 миллионов деревьев, остановивших расползание песков Сахары на юг.

Крупнейшей кампанией стала вакцинация от инфекционных заболеваний 2,5 миллионов детей в ходе "Битвы за здоровье", проведённая при помощи кубинских волонтёров. (была охвачена не только вся территория Буркина Фасо, но и приграничные участки соседних стран). Как результат, показатели детской смертности, до этого наивысшие в мире, уменьшились вдвое.

Его правительство включало значительное число женщин, что ранее было беспрецедентным для Западной Африки. Женщины в Буркина Фасо были наконец уравнены в правах с мужчинами и получили доступ к образованию. Санкара поощрял женщин вступать в армию и создал женский гвардейский отряд на мотоциклах. Для обеспечения прав женщин были запрещены варварский обычай обрезания женских гениталий, принудительные браки и многожёнство.

В первый год революции состоялся "день солидарности", когда мужчинам было велено готовить обед и идти торговать на рынок, чтобы самим испытать "прелести" женской доли.

В Буркина Фасо началось распространение средств контрацепции, а правительство Санкары стало первым в Африке, официально признавшим эпидемию СПИДа, считая её серьёзнейшей угрозой для африканских народов.

В экономике был взят курс на отмену налоговых льгот для иностранных предприятий, снижение налогов для аграрного сектора и увеличение налога на имущество. Был введен единый налог для мелких предпринимателей. Началась жесткое снижение государственных расходов на зарплаты и финансовые льготы госслужащим, правда под них попали и врачи.

Санкара оставался резким критиком "гуманитарной помощи" от западных держав и международных экономических организаций, рассматривая её как форму неоколониализма.

Томас Санкара был убит 15 октября 1987 года в ходе государственного переворота, устроенного его другом и соратником, министром юстиции Блезом Компаоре.

Первым решением Блеза Компаоре в качестве нового президента стала покупка персонального "Боинга", на которую пошли средства, предназначенные Санкарой для благоустройства предместий Уагадугу. Затем Кампаоре отменил произведённые Санкарой процессы национализации, восстановил значительные жалования чиновникам и упразднил налог на медицину, введенный на их доходы в ходе революции.

После выборов 1991 года, в которых приняло участие всего 7 % избирателей (100 % из которых отдали голоса за действующего президента) Буркина Фасо приняла под гарантии Франции кредит от МВФ на $67 миллионов.