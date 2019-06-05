"Необ*ндеровцы ходят по Киеву!" Лавров разразился бредовыми претензиями к Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров безосновательно обвинил Украину в поддержке идеологии нацизма и русофобии, которую якобы всячески поощряет Запад.

Свои претензии скандальный глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора изложил в статье "О Дне Победы" для журнала "Международная жизнь".

"Мало кому было дело до того, что в Украине, стремящейся к "европейским ценностям", ушедший режим Порошенко объявил государственным праздником день основания Украинской повстанческой армии – преступной организации, виновной в гибели десятков тысяч мирных украинцев, белорусов, русских, поляков, евреев", – начал сыпать историческими фейками Лавров, пытаясь оправдать насаждение культа войны, в который россияне превратили 9 Мая.

Сергей Лавров Интерфакс

"Другие вопиющие примеры из нашего ближайшего зарубежья: факельные, как в фашистской Германии, шествия необандеровцев по центральным улицам города-героя Киева, марши ветеранов и поклонников "Ваффен-СС" в Риге и Таллине. Хочется спросить у тех, кому не нравятся слезы наших ветеранов на парадах, кто критикует "военизированные" акции в честь победы: как вам такая "демилитаризация" сознания по-европейски?" – язвительно добавил глава МИД РФ.

Кроме того, он упрекнул США, НАТО и ЕС в том, что они якобы многое прощают своим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии, намекая на Украину.

"Ради их использования для сохранения западных альянсов на антироссийских позициях, для отказа от равноправного прагматичного диалога с Москвой этим ребятам сходит с рук все, включая прославление фашистских подручных и махровый шовинизм в отношении русских и других национальных меньшинств", – продолжил дерзить Лавров в адрес мирового сообщества.

Подытоживая свою пропагандистскую статью, он лживо заявил, что русские якобы не хотят войны и повторения ужасов Второй мировой.

"Историческое предназначение нашего народа – быть на страже мира. Мира, который мы стараемся сохранить. И поэтому протягиваем руку всем, кто хочет быть добрыми партнерами", – лицемерно резюмировал глава российского МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров призвал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры "по-христиански" и обменять "всех на всех" на Донбассе.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который объявил об отставке, рассказал, что на переговорах в Минске в 2015 году Лавров предлагал выпить водки перед началом заседания.

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