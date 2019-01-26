Автор достаточно давно внял совету профессора Преображенского и не употребляет российскую пропаганду в виде интеллектуальной пищи, а с 2008 года пришел к выводу о том, что и отечественные СМИ почти ничем не отличаются от российских. И тут дело не в том, о чем они пишут или показывают, а в том – как они это делают. Собственно говоря, новостной составляющей СМИ давно не несут, поскольку каждое из них вещает лишь то, что выгодно хозяину и получается, что все различие российского и украинского информационного поля осталось лишь в том, что на Московии – один хозяин СМИ, а у нас с этим еще остались варианты.

Тем не менее, это никак не повлияло на украинские СМИ в плане остатков объективности или профессионализма. Их нет как понятия, в чем может убедиться любой желающий. Тем не менее, по ходу развития противостояния с оккупантом время от времени приходится делать вылазки в информационное поле противника, надежно затыкая нос, чтобы не задохнуться от того едкого смрада, которым там провонялось буквально все. Киселевщина-соловьевщина-скабеевщина там не просто проникла в каждую пору, эта дрянь стала самим каркасом этого информационного поля, и если их оттуда вынуть, зомбиленд утратит хоть какой-то механизм управления, и они раздерут друг друга просто от того градуса ненависти и ксенофобии, которую вкачали в них эти самые СМИ.

В общем, отправляясь в подобные экспедиции, автор обычно пользуется текстовыми вариантами российской пропаганды, ибо только один портрет того же Соловьева вызывает желание взять в руки что-то тяжелое. Тем не менее, недавно пришлось совершить исследование, которое просто нельзя было провести иначе, как в виде просмотра видеоряда, поскольку текстового варианта этой темы – не было.

Наши постоянные читатели в курсе того, что их интересные мысли, ссылки на материалы или факты часто становятся основой для наших исследований и статей. Так случилось и в этот раз. Один из читателей прислал цитаты из России о том, что американская авиация в 1950 году разбомбила совковые аэродромы на Дальнем Востоке. Это были те самые самолеты, которые участвовали в войне на стороне Северной Кореи.

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Это следовало из документального фильма одного из придворных кремлевских пропагандиста Караулова, в котором он брал интервью у Михаила Полторанина, который в момент развала совка входил в состав комиссии по рассекречиванию архивов компартии. Он лично видел массу документов, которые представляют определенный интерес и которые снова канули в Лету, после прихода во власть Путина.

В общем, налет американской авиации на пять совковых авиабаз, в частности – базы морской авиации Сухая Речка, в 30 км от Владивостока – Полторанин подтвердил и назвал общие потери совковой авиации – 103 самолета. Собственно говоря, сам факт оказался новым и интересным, но отнюдь не удивительным. Подлое ведение войны – визитная карточка совка и РФ, о чем украинцы знают как никто другой. Ведь еще до начала Второй Мировой Войны совок уже вел гибридные войны, и нынешняя, в отношении Украины – не новость, и уж тем более – не изобретение Путина. Именно в этом ключе совок вел войну в Испании.

Да, на стороне генерала Франко воевал контингент войск Германии, но они участвовали в боевых действиях под своими флагами. Совки же прикидывались испанцами, раскрашивали свою боевую технику испанскими опознавательными знаками, а личному составу выдавали испанские документы и давали испанские имена и фамилии. Это ровно то, что сейчас та же самая Москва делает на Донбассе. Ничего нового.

То же самое происходило и в Корее 1950 года. Тогда вся авиация, которая противостояла американцам, была совковая. Причем, она была совковой как в части техники, так и в части личного состава. Более того, чтобы уберечь самолеты от налетов американской авиации на территорию Кореи, совковое руководство отводило аэропланы на ближайшие аэродромы, расположенные на территории совка, вблизи Владивостока, где американцы их и уничтожили.

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То же самое происходит прямо сейчас на Донбассе. Вся эта дрянь, которая прикидывается шахтерами, стоит в нескольких километрах от нашей границы, заходит на оккупированную территорию, вступает в бой, а потом – снова откатывается на территорию РФ, где чувствует себя в безопасности. Мы прекрасно помним, как россияне обстреливали наших военных со своей территории, подогнав РСЗО вплотную к нашей границе.

С тех пор прошло почти 70 лет, но Москва осталась все тем же подлым, ядовитым гадюшником, который прикидывается пушистым хомячком, как делал это в Испании, Корее или Вьетнаме, где не демонстрировал своих флагов и прикидывался местными силами.

Но эта тема оказалась только трамплином к дальнейшему исследованию, поскольку именно бомбардировка совковых авиабаз плавно перешла на тему реакции на это Сталина, и как следствие – к причине его убийства. Полторанин твердо говорит о том, что Сталин был отравлен и в этом нет и каких сомнений, поскольку он лично видел те документы, которые по недосмотру остались в архивах и указывают именно на это.

Собственно говоря, дальнейшее погружение в тему вывело на две основные мифологемы, которые сейчас ваяет российская пропаганда и чем именно промывает мозг той части своего общества, которая пытается думать и размышлять самостоятельно. То, что делает Караулов – более качественная отрава, которая просто не подействует на основную часть быдла просто потому, что оно не в курсе исторических событий, которыми оперирует пропагандист, и вряд ли слышало 90% фамилий исторических личностей, которые упоминаются в контексте.

Мы решили разобрать эти темы только потому, что примерно так Москва работает через наших полезных идиотов и в Украине. Правда, обыгрываются другие темы, но инструменты – те же самые, как идентичны и цели.

Чем дальше мы уходим от лепрозория, тем более странными нам кажутся повадки его жителей. Например, в Сети появились фото очередей в мавзолей, практически ничем не отличающиеся от тех, что были в совке. Та же красная площадь в снегу и тот же огромный хвост публики, которые желают посмотреть на мумию или таранку, которую вместо того, чтобы кремировать, выставили на всеобщее обозрение в качестве чучела. Причем, всю эту публику вряд ли можно загнать в природоведческий музей, где выставлены куда более интересные чучела птиц, животных и представителей инопланетных цивилизаций, пытавшихся принять облик земных существ. Нет, публика выстаивает километр очереди лишь для того, чтобы посмотреть на дедушку Ленина или на то, что от него осталось, чтобы приобщиться к секте видевших вождя.

С другой стороны, общество там настолько деградировало, что примерно такие же очереди стоят к мощам "святых", как то – ремень, которым святой Пафнутий связывал святую же Устинью во время сеанса духовного катарсиса и садо-мазохизма, или просто фрагмент тела святого Опесторхоза Залесского. Причем, сам фрагмент уж больно напоминает нечто из магазина взрослых игрушек. То есть, публика подготовлена именно к таким вещам и ее совсем не трогает множество документальных свидетельств о том, что дедушка Ленин мало чем отличался в своей деятельности от князя Владислава Цепеша.

Во-первых, и один и другой самыми жестокими методами насаждали свое мировоззрение, а во-вторых – они оба использовали сценические псевдонимы. Ленин – псевдоним бестолочи Ульянова, который никогда в жизни не работал и не сделал ничего полезного. Цепеша мы больше знаем по его псевдониму Дракула. Но румыны не стоят в очередях к своему любителю пыток и казней, а россияне стоят и как бы ждут, что дедушка поднимется и скажет свою знаменитую фразу. Нет, не "учиться и учиться", а "вешать, непременно вешать!"

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Однако с общественной канонизацией Ленина как раз все понятно. Он не очень долго был у власти, и главное, при жизни он не был безоговорочным и единоличным лидером. Если говорить о теории адаптации идей коммунизма к условиям, которые возникли после 1917 года, то не Ленин был ее конструктором и разработчиком. Дело в том, что большевики получили власть совершенно не в тех условиях и не тем способом, как это было написано у Маркса.

Это тем более понятно, поскольку сам папа (коммунизма) Карло (Маркс) – прямо указывал на то, что Россия – абсолютно не то место, где может произойти пролетарская революция как явление, а о том, что она там может победить – даже речи не было. Такими местами Маркс назвал Англию, Германию и Францию, а остальные страны, по его мнению, еще не дозрели до таких серьезных вещей.

В общем, он не ошибся и никакой революции в России не было. По большому счету, не было даже переворота, поскольку и переворачивать было некого. Фокус в том, что по Марксу, революция возникала на пике – крайней верхней точке развития капитализма, когда возникает максимальное классовое расслоение общества и потому – до предела обостряются классовые противоречия.

Это вписывалось в общие диалектические представления о неизбежной смене общественно-политических формаций. Таким образом, капитализм должен сначала достичь стадии своего полного рассвета и только затем приходит время его краха, что и заканчивается пролетарской революцией. В случае с россией, власть перешла к большевикам в обратной точке – при развале империи и фактическом банкротстве капиталистической системы. Никакого классового противостояния не было в принципе, а переход власти прошел без намека на революцию.

Проще говоря, власть в россии захватили не классические последователи теории Маркса, а квази-коммунисты. По риторике они были похожи на коммунистов и жонглировали марксистской терминологией, но по своей сути, коммунистами никогда не были.

По этой причине, перед большивиками встал вопрос о том, что делать с этой властью и как ее осуществлять. Искать подсказок у Маркса никто не собирался потому, что они оказались у руля вопреки фундаментальными принципам марксизма и потому они стали импровизировать. Основными теоретиками применения коммунистических идей в данной конкретной ситуации стали Троцкий и Свердлов.

Вся партийная верхушка была в курсе того, что Ленин был, что называется "одним из" и потому, в случае неудач или каких-то экстравагантных мероприятий, например – методов подавления крестьянских (пролетарских) восстаний, можно было свалить на кого-то другого, а из Ленина слепить идола. Тем более – после его смерти.

Но самое главное, в последующие годы было вырезано все его ближайшее окружение и практически не осталось кого-то, кто знал Ленина лично и мог отличить легенды о нем, от реальности. Для последующих поколений он вошел в историю как добрый дедушка, который любил птиц, котов, собак, детей и вообще – людей, и потому – канонизировать его было достаточно легко, а потом – не нужно было прилагать дополнительных усилий для поддержания подобной легенды. Для этого надо было просто вымарать кровожадные приказы и заявления Ленина из письменных источников и все покатилось само собой, а вот со Сталиным – иначе.

Такой переход от бомбардировки совковых аэродромов американцами к Сталину – не случаен, поскольку в том видео, с которого все началось. Полторанин сам сказал о том, что Сталина как раз и убили за это и за некоторые другие вещи, которые он уже сделала или собирался сделать. И вот оказалось, что в РФ сейчас идет массированная пропагандистская компания по реабилитации Сталина. Именно следствием этой операции, становятся памятники Сталину и толпы угрюмых совков с его портретами, которые слушать не хотят о том, что их любимчик замордовал рекордное количество людей, в основном – их же собственных соотечественников.

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