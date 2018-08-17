МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Не мог держать в секрете": всплыли детали скандальной свадьбы с Путиным в Австрии

13.4тЧитать новость на украинском

Свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера, гостем на которой будет президент России Владимир Путин, пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия.

По данным местного издания Kurier, пара отправится в ресторан в общине Зульцталь-ан-дер-Вайнштрасе в свадебном фиакре из гостиницы Gasthof Wratschko в Гамлице. Однако владелец гостиницы Йоханн Врачко отказался комментировать эту информацию, пишет "РИА Новости".

Отмечает, что в ресторане, где будет проходить церемония бракосочетания, безопасность является темой номер один в эти дни. В четверг гости заведения стали свидетелями работы полиции, сотрудников спецподразделения "Кобра" и федерального ведомства по защите конституции (служба государственной безопасности Австрии).

Новости
Путин собрался на частную свадьбу в Австрию: что известно про невесту

"Так продолжается вот уже пять недель. Я больше не мог держать это в секрете. Сюда прибыли сотрудники безопасности и с российской стороны, задействованы дроны", - приводит издание слова шеф-повара заведения Хайнца Прешана. По его словам, свадебный банкет рассчитан более чем на 100 персон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Кнайсль лично пригласила Путина на церемонию во время его визита в Вену в июне.

Персона
Владимир Путин
Место
Австрия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
69
28
Смешно
10
Интересно
2
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Невеста заняла пост главы МИД по квоте от Австрийской партии свободы. Исторически сложилось, что изначально в АПС в большинстве состояли отставные офицеры Вермахта и Ваффен-СС. Как же свадьбу без путлера праздновать...?!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Tinin Alex
Tinin Alex
А в каких трусах Путин будет? Хохол должен знать!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Рашатвари и там людям жить не дают.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наши блоги