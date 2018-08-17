"Не мог держать в секрете": всплыли детали скандальной свадьбы с Путиным в Австрии

Свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера, гостем на которой будет президент России Владимир Путин, пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия.

По данным местного издания Kurier, пара отправится в ресторан в общине Зульцталь-ан-дер-Вайнштрасе в свадебном фиакре из гостиницы Gasthof Wratschko в Гамлице. Однако владелец гостиницы Йоханн Врачко отказался комментировать эту информацию, пишет "РИА Новости".

Отмечает, что в ресторане, где будет проходить церемония бракосочетания, безопасность является темой номер один в эти дни. В четверг гости заведения стали свидетелями работы полиции, сотрудников спецподразделения "Кобра" и федерального ведомства по защите конституции (служба государственной безопасности Австрии).

"Так продолжается вот уже пять недель. Я больше не мог держать это в секрете. Сюда прибыли сотрудники безопасности и с российской стороны, задействованы дроны", - приводит издание слова шеф-повара заведения Хайнца Прешана. По его словам, свадебный банкет рассчитан более чем на 100 персон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Кнайсль лично пригласила Путина на церемонию во время его визита в Вену в июне.