"Немедленно!" Запад выставил Ирану ультиматум из-за дерзкого захвата нефтяного танкера

Франция и Германия осудили действия Ирана, призвав Тегеран вернуть захваченный 18 июля танкер и членов его экипажа.

"Мы с большой озабоченностью узнали о захвате британского судна иранскими военными. Мы это решительно осуждаем и выражаем нашу полную солидарность с Соединенным Королевством", – говорится в заявлении МИД Франции.

Представитель Министерства иностранных дел Германии призвал Иран немедленно освободить корабль и экипаж.

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"Это неоправданное вмешательство в гражданское судоходство, которое еще больше усугубляет и без того напряженную ситуацию", – сказали в министерстве.

В то же время министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 20 июля написал, что Иран является гарантом безопасности в Персидском заливе, а действия Тегерана там направленные на соблюдение международных морских законов.

Захваченный танкер

Иранский Корпус стражей исламской революции 19 июля заявил, что "конфисковал" британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе за якобы несоблюдение "международных морских правил".

Полуофициальное иранское информагентство Fars сообщило 20 июля, что задержание Stena Impero связано с аварией иранского рыбацкой лодки, который отправил сигнал бедствия, а британский корабль якобы проигнорировал этот сигнал. Владелец и оператор Stena Impero, компания Stena Bulk и Northern Marine, возразила любые нарушения со стороны экипажа.

Иранская сторона заявила, что пока танкер стоит в порту Бендар-Аббаса, все члены экипажа остаются на корабле. А это 23 моряка – из Индии, России, Латвии и Филиппин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции бросились вдогонку за нефтяным танкером Великобритании и попытались его остановить.

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