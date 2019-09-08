"Немедленно!" США выдвинули Путину резкий ультиматум по Украине

США призвали Россию немедленно освободить всех украинских пленных, в том числе представителей крымскотатарского народа.

В заявлении Госдепа сказано, что Соединенные Штаты приветствуют обмен пленными 7 сентября, но хотят видеть признаки "более активного диалога между РФ и Украиной".

"Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности достичь дипломатического решения конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений.

Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, включая представителей крымскотатарского общества, которые все еще остаются несправедливо заключенными", — заявили в США.

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США призвали РФ вернуть Украине всех пленных

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

США, Европа, другие страны и международные организации крайне позитивно отреагировали на обмен пленными между Украиной и РФ по схеме 35 на 35, предположив, что это первый шаг к миру.

8 сентября Путин обсудил обмен пленными с президентом Франции. Стороны согласились на проведение переговоров в "нормандском формате" в ближайшее время, а глава РФ высказал свою цель по Донбассу.

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