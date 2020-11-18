Нелетающий попугай какапо стал птицей года в Новой Зеландии: как выглядит

Ольга Липич Мир 03:40, 18.11.2020

В Новой Зеландии Королевское общество защиты лесов и птиц признало единственный в мире вид нелетающих попугаев – какапо – "Птицей года".

Как пишет The Guardian, какапо – единственный вид попугаев, который разучился летать в ходе эволюции. Кроме того, эти виды попугаев самые тяжелые представители попугаеобразных – они могут весить до четырех килограмм, а рост может достигать 60 сантиметров.

Какапо относятся к вымирающему виду. Как пишет издание, ранее они жили по всей территории страны, но сейчас обитают только на островах, свободных от хищников. Благодаря усилиям зоозащитников, количество какапо выросло с 50 птиц в 1990-х годах до 213 особей сегодня.

Попугай какапо
Какапо – единственный вид попугаев, который разучился летать в ходе эволюции

Самым известным представителем какапо является попугай по имени Сирокко. В 2009 году он стал знаменитым после попытки спариться с головой зоолога Марка Карвардина во время съемок документального фильма BBC "Последний шанс увидеть".

Ранее OBOZREVATEL подготовил фотоподборку из десяти снимков самых необычных птиц удивительной красоты.

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Мир

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