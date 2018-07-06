"Некрологи уже написаны": в России предложили отрепетировать похороны Путина

Российский публицист и журналист Александр Невзоров заявил, что в стране следует провести репетицию похорон президента РФ Владимира Путина, взяв пример с Великобритании.

Как сказал Невзоров в эфире "Эхо Москвы", англичане реализовали "роскошную инициативу" - секретную репетицию смерти королевы - и "Владимир Владимирович ничем не хуже, чем какая-нибудь Елизавета Вторая".

"У них отрепетируется всё: сколько тело будет лежать в Вестминстерском аббатстве, кто будет произносить огласительное слово, какие бальзамировочные техники будут употреблены... Вот почему такого нет в России, возникает естественный вопрос? Такие репетиции могли бы стать, во-первых, тоже прекрасной традицией и большим всенародным шоу. В конце концов, чем Владимир Владимирович хуже, чем какая-нибудь Елизавета Вторая?" - сказал публицист.

Как утверждает он, это "шоу" могло бы "сильно освежить обстановку", особенно если это будет происходить "по полной программе, внезапно и без лишних разъяснений", не уточняя, что это репетиция.

"Это можно было бы проводить раза три в год, как учения по гражданской обороне", - отметил Невзоров.

"Черные ленты. Попы надрываются. Панихида, колокола. И потом так же внезапно объявляется, что это были учения. И погруженная в скорбь страна тут же закатывает сумасшедший мощнейший праздник: Президент воскресе! Воистину воскресе! Как всем хорошо. И Англии бы утерли, между прочим, нос со своими хилыми репетициями национального сиротства", - резюмировал он, отвечая на комментарий ведущей о написанных заранее некрологах.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Невзоров пояснил, насколько жалок МИД РФ.