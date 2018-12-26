Некоторые страны ЕС хотят дружить с Россией — датский депутат

Несколько месяцев назад я попала на мероприятие в сад датского парламентария. Микаель Оструп Йенсен пригласил всех желающих домой, в город Раннерс, поговорить о развитии региона, показать, как он живет. Несмотря на то, что работает в Копенгагене, депутат принял решение не переезжать в столицу с семьей. Ведь когда живешь в регионе, лучше понимаешь его проблемы.

В то воскресное утро он стоял возле обычного дома, ничем не отличающегося от соседних. Без забора и охраны. Пожимал руку каждому гостю, знакомился. На фоне играла местная группа. Народ угощался кофе, чаем и даже вином. Дети резвились возле качели, а в перерывах подбегали к столу с тортиками.

Взрослые сидели на стульчиках и пледах, и в формате дискуссии обсуждали дела региона. Рядом художница рисовала картину и каждый мог оставить на ней несколько мазков. Картина служила неким единением народа, общим делом, которое они создают.

Потом в дискуссию включилась гостья - министр интеграционной политики Дании, Инга Стойберг. Любой мог задать вопрос, без заготовленного сценария и цензуры. К ней подходили, пожимали руку, благодарили, делали совместное фото.

Будучи в восторге от формата мероприятия, я договорилась с Микаелем об интервью, которое было назначено уже в Копенгагене.

Микаэль Оструп — член датского Правительства, представитель партии левых. Знаменит тем, что стал самым молодым мэром в истории Дании. В 2001 году, в возрасте 25-ти лет он был избран мэром города Раннерс. Только в 2018 году его рекорд был побит.

Микаель встретил с улыбкой на пороге своего маленького, но уютного кабинета. “Обычно здесь я работаю с утра вторника до вечера пятницы. В остальное время - в своем родном районе. Это нормальная неделя, но бывают и ненормированные, когда я провожу больше времени в своем городе. В парламенте я должен голосовать, вести дебаты. Так же здесь у меня есть свои сотрудники и один в Раннерсе”, — объяснил чиновник.

- Вы знаете, я из Украины, и мне интересно ваше мнение: станет ли она частью Евросоюза? Когда это возможно и что должно произойти для этого?

- Сколько лет? Хороший вопрос! Вероятно, несколько лет, потому что коррупция все еще огромна, и мы также видим различия между городами и деревнями. Когда вы выезжаете за пределы города, в деревню, существует огромная разница.

Кроме того, у вас конфликт с Россией, и это остановка для всего. И поэтому, сколько лет – это хороший вопрос. Я надеюсь, что вы будете с нами в ближайшем будущем, но я боюсь что-то упустить. И это в первую очередь из-за России, потому что, пока ситуация без изменений, вступление в ЕС, я боюсь, невозможно.

- Видите, мы потеряли Крым, позже - два больших региона. Я спрашиваю европейцев, что они знают о войне Украины с Россией, но некоторые из них слышат об этом впервые. Кажется, что мы остались одни.

- Некоторые страны ЕС, например, Германия, не хотят признавать то, что происходит между вашими странами. Они хотят дружить с Россией. Мы хотим быть твердыми против России, потому что хотим помочь вам и всем нам. Таким образом, ЕС не объединен в этом вопросе, мы несколько разделены и обсуждаем это. У вас есть действительно близкие друзья, например, в Дании и Нидерландах, в Прибалтике, Швеции и т. д., которые хотят, чтобы Украина достигла успеха.

У нас есть военный советник в Украине, который пытается помочь вашим военным соответствовать современным потребностям армии. Поэтому мы действительно видим себя большими друзьями Украины и хотим помочь.

Сейчас мы тратим в Украине больше денег, чем было раньше. Например, мы спонсировали создание сайта, где чиновники должны декларировать доходы семьи.

- Были ли вы в Украине?

- Я путешествовал по Украине, посетил много мест, не только Киев, а также восточную и южную части, Одессу и другие города. А также Крым, где я был до того, как он был оккупирован. Украина – очень большая страна, и у нее есть много возможностей. Сельское хозяйство, например. Некоторые датские и голландские фермеры едут в Украину, пытаясь помочь фермерам в обработке земли. Вы знаете, что мы были фермерами во многих поколениях, и Нидерланды тоже.

- Кстати, вот датчане мало знают об Украине, а их дети носят одежду украинского производителя. В сети супермаркетов продается одежда датского бренда, производство которого находится в Украине.

- Да, мы хотим, чтобы одежда производилась в Украине, а не в Пакистане, Шри-Ланке и в других местах, где обычно производится. В Азии производится много одежды, и, если она может быть произведена в Европе, это очень хорошо. Это хорошо, если бы вы смогли развивать экономические отношения между нашими странами. Мое послание заключается в том, что, если у кого-то есть идеи о том, что мы могли бы сделать для улучшения ситуации, то мы более чем готовы это услышать. У меня лично есть идея, что мы должны быть одним из ваших самых близких друзей.

- Вы знаете, из-за войны многие украинцы эмигрировали. Конечно, большая часть в Польшу. Я знаю, что польское правительство довольно процессом интеграции украинцев. Что насчет украинцев в Дании?

- Официально в Дании проживает десять тысяч украинцев. Но их может быть больше. Мы хотим, чтобы больше эмигрантов приезжало работать в разных секторах, потому что у нас низкие показатели занятости. Чрезвычайно мало рабочей силы. Многие поляки фактически вернулись в Польшу, чтобы работать там, так как на их родине ситуация улучшилась. Так что теперь нам нужен кто-то еще. Поэтому я знаю, что многие компании ищут украинцев. И посмотрим, сможем ли мы помочь побудить некоторых украинцев приехать в Данию на работу. Ваши люди трудолюбивы, они работают в разных сферах, берут кредиты в Дании.

У нас есть трудности, чтобы получить "добро", положительную оценку парламента, потому что мы комитет меньшинств, нам нужно большинство. Но мы будем бороться за то, чтобы удержать его, потому что мы хотим, чтобы больше людей приезжало работать. Мы действительно пытаемся это сделать, но сейчас в Дании это тяжело. Многие партии борются против нас по этому вопросу. Так что я могу обещать вам, что после выборов, если у нас все еще будет большинство, мы обязательно будем продолжать борьбу за это. Единственная проблема, конечно, в том, что вы находитесь за пределами ЕС.

- В чем причина огромной разницы между классами в наших странах?

- Депутаты в Украине получают, насколько я помню, больше денег, чем обычный рабочий в Украине. А я зарабатываю столько же, сколько средний гражданин в нашей округе. Это не так много, но неплохо, я не жалуюсь. Мы решили сохранить нашу зарплату довольно низкой, потому что, по мнению парламента, политика не в деньгах, а в том, чтобы делать что-то необходимое.

В Дании очень высокие налоги, но это позволяет действительно бедным людям получать пособия, и если вы не работаете, то вы все равно имеете бесплатные больницы, среднее образование, университет и так далее. И это причина того, что даже если вы родились в бедной семье, то вы все равно сможете добиться успеха. Поскольку можете получить бесплатное образование. Вам фактически платят за обучение в университете, у вас есть возможность зарабатывать самостоятельно.

Это датский путь. Это наша система. Каждая сторона поддерживает эту систему. Кто-то, конечно, хотел бы повысить налоги, а кто-то хотел бы снизить налоги, но никто не хочет менять всю систему, потому что мы все благодарим эту систему в ее полном объеме, потому что мы являемся одной из лучших систем в мире. Как мы можем быть такими не коррумпированными, какие мы есть? Один из моих ответов на это будет таким: мы очень похожи, никто не занимается политикой ради денег. Это все гены.