В Ницце мужчина напал с ножом на прохожих: есть жертва и раненые. Фото и видео

Таша Адамович Мир 10:44, 29.10.2020 Обновлено: 11:00, 29.10.2020

В Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей.

Убита женщина, несколько человек получили ранения, пишет французское издание ACTU17. Мотивы нападавшего пока неизвестны.

По словам нескольких источников в полиции, убитую женщину обезглавили в базилике.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что все указывает на террористический акт.

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Мир

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