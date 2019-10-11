Неизвестный напал с ножом на посетителей "Старбакс" в Англии: есть пострадавшие

В Манчестере (Англия) 11 октября неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра Аrndale. Пострадали как минимум 4 человека.

Весь ТЦ эвакуировали, нападавшего задержала полиция, пишет Metro. По словам очевидцев, нападение произошло в кафетерии "Старбакс". Нападавший ранил случайных людей, не выслеживая никого конкретного.

Он также пытался ранить людей, встречавшихся ему на пути во время его побега с места нападения.

"Только что был эвакуирован из "Арндейл". Жуткие вещи... Сирены повсюду!" – поделился один из свидетелей.

В Англии напали на посетителей "Старбакс" metro.co.uk

Прибывшие на место ЧП медики подтвердили ранения четырех человек, информация о степени травм уточняется.

"Арндейл" manchesterarndale.com

Представители торгового центра отказались комментировать инцидент, объяснив это тайной следствия Манчестерской полиции.

Ataque en #Manchester



Cientos de personas evacuados del centro comercial, tras ataque con cuchillo@CapitalNWNewspic.twitter.com/ykyC4Bb0RN — InfoEmergencias (@InfoEmerg) October 11, 2019

Торговый центр Аrndale в Манчестере был эвакуирован после сообщений о неизвестном, который напал с ножом на нескольких людей.

Как сообщает BBC, известно о 4 раненых, очевидцы сняли момент, как полиция задерживает предполагаемого преступника pic.twitter.com/jVJuxb0QVQ — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 11, 2019

Как писал OBOZREVATEL, в октябре в Финляндии в городе Куопио вооруженный мужчина ворвался в колледж и ранил 10 студентов. Один пострадавший скончался, двое раненых находятся в критическом состоянии.

Позднее выяснилось, что жертвой нападения стала украинка.

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