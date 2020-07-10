"Неизвестная пневмония" в Казахстане: Минздрав страны ответил на панику Китая

Министерство здравоохранения Казахстана опровергло сообщение посольства Китая о вспышке неизвестной пневмонии, смертность от которой якобы выше, чем от COVID-19.

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Как сообщил Минздрав в Facebook, данная информация не соответствует действительности.

"ВОЗ ввела в Международную классификацию болезней – МКБ 10 коды для учета пневмоний, когда коронавирусная инфекция диагностирована клинически или эпидемиологически, например симптом "матового стекла" пораженных легких, но лабораторно не подтверждена", – говорится в сообщении.

В Минздраве заверили, что Казахстан, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и распространенности коронавирусной инфекции.

В частности, учитываются пневмонии бактериального, грибкового и вирусного происхождения – в том числе согласно классификации МКБ-10 "вирусные пневмонии неуточненной этиологии".

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, посольство Китая предупредило, что в Казахстане вспыхнула "неизвестная пневмония" со смертностью, намного превышающей смертность от коронавируса.

Китайским гражданам в стране рекомендовали принять меры предосторожности, аналогичные COVID-19: социальное дистанцирование и ношение масок.