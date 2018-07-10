Вчера Украина в очередной раз призвала РФ дать согласие на ввод миротворцев на оккупированную ею часть Донбасса. Понятно, что это дело бесполезное, а главное – не вовремя. Сейчас там пытаются понять, как за смету в 13 миллиардов долларов и еще за точно неизвестное количество взяток функционерам ФИФА, удалось на весь мир прорекламировать боевое приветствие ВСУ "Слава Украине". Как говорил известный совковый персонаж: "Абыдна, да?"

В общем, Украина должна делать подобные заявления и призывы как можно чаще, ибо когда придет время выгребать все это другими методами, озабоченным господам из Европы можно будет положить стопку таких обращений и попросить найти то место, где РФ ответила хоть на что-то. Пока они там будут разбираться и думать, куда же прикрутить свою озабоченность, зачистка уже и закончится.

В том, что делает Украина и как реагирует на это РФ – нет никаких сюрпризов, а вот полное отсутствие адекватной реакции колоборантов – очень сильно удивляет. Похоже на то, что эти отбросы пропили уже все остатки мозга, в том числе место, где должен жить инстинкт самосохранения.

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На самом деле, они должны ратовать за скорейшее введение миротворцев. Причем, быстрое и полное, чтобы за один день они зашли и взяли под контроль всю оккупированную территорию, чтобы переходный период не растянулся надолго. Ведь этот переходный период будет генерировать полное, хоть и временное безвластие, а это значит, что в этот короткий промежуток времени произойдет масса событий, в которых невозможно будет установить крайних.

Мы имеем в виду, что неизбежный уход (самостоятельный или под зад коленом) россиян уже запрограммирован. Мало того, из РФ поступают сведения о том, что на сопредельной территории уже действует план прикрытия территории РФ именно на этот случай. То есть, уже развернуты силы и средства, которые обеспечат полное перекрытие границы с Украиной. Предусмотрен только пропуск остатков кадровой армии, которая замешкалась с выходом.

Оно и понятно, ибо на оккупированной территории оружия – как грязи и если допустить массовый и беспорядочный исход местных пособников российских оккупантов, то Ростовская область превратится в аналог Техаса, где оружия не будет только у животных, размером меньше кота. А Москва на это "пойтить" не может. Кроме того, в Кремле давно уже поняли, что массовости добровольцев из местных, так и не удалось добиться. Те, кого привлекли в военизированные формирования, если не брак, то третий с минусом, сорт. А большая часть оставшегося местного населения, пробитые совки и они не будут цепляться за любую власть. Им важно – пристроиться при любой. Так было во время Второй Мировой Войны, когда почти все население оккупированных территорий, вчера бродящее с красными знаменами, уже через неделю после оккупации, спокойно жили при новой власти, отмечая ее бесспорные положительные отличия от совка.

То же самое и на Донбассе. Там почти не осталось людей, которые могли бы оглянуться во второе или третье поколение своих предков и сказать, что Донбасс – их родина. Это – люди без корней и у них нет никаких внутренних привязок к чему либо, тем более – к этой земле, на которой они живут. Почти любому из них расскажи, что все крупные города основаны англичанами, французами и немцами, все первые заводы и шахты – тоже были созданы выходцами из стран, которые он ежедневно обливают гноем и ядом – не поверят! Они не знают даже ближайшей истории этой земли в 100-150 лет, она им не нужна. А те, кто жил по небольшим хуторкам и деревенькам – помнят, и что характерно – говорят на украинском языке. До сих пор. Это же касается и прилегающих районов Ростовской области РФ.

То есть, этой публике – вообще плевать на великие идеи и они будут жить под любой властью но те, кто повинен в гибели наших людей, должны понимать, что живут они не в вакууме и очень многие наши, которые вынуждены сейчас им улыбаться, ждут тех нескольких дней, когда будет безвластие и можно будет украсить фонари сволочью, на чьей совести множество трупов. Им стоит посмотреть на историю освобождения Италии и Франции. Там развешивали подобную дрянь гирляндами.

Кстати, убежать не получится потому, что мы уже упоминали о плане прикрытия границы РФ. Так вот, их туда никто не пустит, а для тех, кто этого не понял, уже обустроены долговременные огневые точки из которых пулеметчики будут намекать, мол – "сюда не ходи, снег башка попадет".

Так что для этой публики самое лучшее – быстрый вход миротворцев. Только такой расклад гарантирует избавление от знакомства с фонарными столбами или другими проявлениями соседской хорошей памяти. Они должны бить копытом, чтобы это случилось до того, как ВСУ все сделают сами, без миротворцев, но третья сила уже отработает в режиме долго и сильно сжимаемой пружины, у которой исчезло ограничение.