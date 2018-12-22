В истории с провалившейся "радисткой Кэт" Марией Бутиной, в эти дни активно сливающей путинских прихвостней в судах США, один чрезвычайно важный аспект остается в тени.

Российская дама, обслуживающая (судя по всему, не только в лоббистском, но и в куда более широком смысле это слова) кремлёвских холуёв - спалилась на агентурной встрече с американскими "штирлицами" при пикантных обстоятельствах. Она решила набить стрелку для решения вопроса о послаблении американских санкций не где-нибудь в ресторане, кинотеатре или на выставке авангардистов, но на Национальном молитвенном завтраке с Трампом.

Я уверен, что это была грубая ошибка, приведшая путинскую партизанку к провалу. Это хуже, чем крик "мама" на чистом русском во время родов в гитлеровском госпитале. Операция была провалена не по лингвистическим, но по теологическим причинам!

Эта пустячная с атеистической точки зрения деталь - набивание стрелки КГБшнками на МОЛИТВЕННОМ мероприятии - не является мелочью. Я уверен, что этот облом русской шпионки требует не только судебной и политической, но и моей, пасторской, богословской реакции.

Не вдаваясь в трихотомические теологические кульбиты в философской стратосфере, замечу лишь коротко. Есть такой юридически-религиоведческий термин как "святотатство" - от "свято" + "тать" (вор) - осквернение, кощунство. Во все времена святотатство считалось серьёзным грехом. Грех он всегда грех, но откровенно планировать гадости в присутствии Божьем, в храме или где бы то ни было во время молитвы, значит умножать степень прегрешения и нарываться на отдельные неприятности не по путинской, по куда более серьёзной вертикали!

Я понимаю, что во времена КГБистской юности Путина и Гундяева в разведшколах не обучали теологическим аспектам диверсионной деятельности. Эти два питерских чекиста, нынешний Президент и Альфа-Поп с позывным "Патриарх" - ребята еще той, канувшей в лету, атеистической закалки. Именно поэтому они проявили марксистский прагматизм в вопросе эксплуатации религии с целью победы мирового пролетариата.

Новости Агенти КДБ в рясах

Правда, в путинско-гундяевском варианте таргетирование задач куда скромней, чем у Энгельсов и Троцких в былые времена… У нынешних миссия поскромнее… Она легко вписывается в два банальных слова: "бабло" и "власть". Но тем хуже с богословской точки зрения. Искренние марксисты, даже сжигая храмы ради облегчения народных страданий, грешили меньше, чем нынешние, отправившие Бутину (ради лимонов и ярдов зеленых) помолиться с Трампом и его окружением.

Понимаю, что для путинской элиты это звучит странно, но я точно знаю, что на этом мероприятии не просто перетирают грязные делишки, но действительно молятся! У меня есть друзья, которые были именно там, на том самом молитвенном завтраке. Совсем рядом с русской делегацией, списки которой для провалившейся Бутиной составлял известный единоросс (а, стало быть, анти-пендос) Торшин.

…Так вот я на сто процентов знаю, что мои приятели там молились, а не просто шушукались с американской элитой. Это было пусть и элитарное, но все же молитвенное собрание, а не литургическое му-му какого-то Отца Онуфрия при освещении Бугатти.

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Ну и вообще… Как насчет ваших скрепоносных московских канонов? Молиться с патриархом Константинопольским Варфаломеем или с новым Киевским митрополитом Епифанием нельзя! А с протестантом Трампом и американской баптистско-пятидесятническо-иудейской элитой можно??? Святотатствуете, братцы… Не блюдёте устои… Ни стыда, ни совести, ни креста на вас нет…

Кстати, Петров и Баширов, как мне кажется, тоже погорели на этом же теологическом пунктике. Не нужно было впутывать в свои грязные делишки с проститутками, наркотиками и новичком - действительно прекрасный солсберийский собор с его замечательным шпилем! Богохульники… Практикуете поругание святынь и рассчитываете на покров Божий???))) Зря. Вот тут-то вы и попадаете.

Большинство американцев на том молитвенном завтраке, склонив головы, искренне просили у Бога благословений для своей страны. И их молитва сработала… Не устояли нечестивые кремлевские решалы в собрании праведников. То, что для трамповской Америки благословение - для путинской России явно проклятие. Влипли Бутинские-Путинские…

Короче говоря, подставили Бутину скрепоносные гундяевские неучи… Надо было Писание читать, а не только устаревшие атеистические КГБшные инструкции. Ну или хотя бы слушать старушек. Моя бабушка Фрося с двумя классами церковно-приходской школы учила меня очень важному правилу "Не путать грешное с праведным!" Опять те же грабли и с собором в Солсбери, и с молитвенным завтраком. Это уже не просто провал, а системная, стратегическая, богословская Ошибка.