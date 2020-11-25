В Красном море на мине подорвался танкер с нефтью

В Красном море у побережья Саудовской Аравии в среду, 25 ноября, на мине подорвался греческий нефтяной танкер.

Инцидент произошел в районе саудовского порта Эш-Шукайк рядом с йеменской границей. Судно получило пробоину, передает Associated Press.

Взрыв произошел до рассвета и поразил танкер Agrari под мальтийским флагом, управляемый греками.

"Танкер Agrari стал объектом атаки, источник которой неизвестен. Удар пришелся на один метр выше ватерлинии", – говорится в заявлении операторов Agrari.

Было подтверждено, что команда находится в безопасности, никто из членов экипажа не пострадал.

По данным британской компании по вопросам морской безопасности Ambrey, судно под мальтийским флагом продолжило дрейфовать у саудовского побережья. На борт танкера поднялись саудовские чиновники.

Agrari перевозил груз из Роттердама (Нидерланды), который он выгружал на паровой электростанции Шукайк.

После ЧП загрязнения моря нефтепродуктами, предварительно, не произошло.

Как писал OBOZREVATEL, 11 ноября у берегов Турции в Средиземном море столкнулись танкер и рыболовное судно. Погибли минимум четыре человека.