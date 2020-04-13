Наверное, все, кто следил за нефтяной эпопеей, которую не станем снова описывать, помнят ее финальный аккорд. Когда в прессу ушла информация о том, что при посредничестве Трампа удалось достичь принципиального согласия саудитов сесть с россиянами на одном гектаре, вернее – за одно столом, цена нефти Брент стала подниматься от 22 долларов за бочку и достигла отметки почти в 35 долларов.

Но это – биржевая цена, которая основана на ожиданиях чего-то конкретного. А ведь любые договоренности по нефти могут касаться только объемов добычи. Оговаривать цену – нельзя, поскольку именно искусственно установленная цена станет поводом для исков на миллиарды долларов, за картельный сговор. Можно не сомневаться, что ряд юридических фирм имеет специальные мониторинговые группы, которые ждут подобного подвоха, и тогда те, кто договорился именно о цене, гарантированно будут платить астрономические суммы компенсации.

Но договариваясь об ограничениях добычи нефти, экспортеры нефти все равно имеют в виду ее цену. Правда, называют они это "стабилизацией рынка нефти" или как-то еще, но смысл все равно сводится к цене барреля нефти. Только вот снижение уровня добычи влияет всего на одну переменную формулы, которая и определяет конечную цену продукта для потребителя.

В данном случае, второй существенной переменной является спрос, на который вот таким сходняком никто повлиять не сможет в принципе. А ведь именно падение спроса происходит уже 4 года подряд, что вынуждает картель сокращать добычу. А с теми событиями, которые стали неизбежными в результате пандемии, спрос не просто сел еще ниже, но возник новый вопрос о том, восстановится ли он в отдаленной перспективе?

На самом деле, это – не риторический вопрос, поскольку процесс снижения спроса, относительно номинальных объемов добычи, длится не первый год, и можно предположить, что многочисленные экологические программы постоянно снижают этот спрос и кризис может этот процесс ускорить. А это значит, что рассчитывать на восстановление спроса в прежних параметрах – очень самоуверенно.

Есть еще один аргумент, напрямую связанный со снижением спроса – складские остатки или резервы нефти у потребителей. Сейчас они просто гигантские и многие потребители могут месяцами работать на своих запасах, не покупая ни тонны нефти.

Последний аргумент, а вернее – коэффициент, связан с биржевыми ожиданиями, которые как раз и основаны на анализе спроса, предложения и остатков. Собственно говоря, они и показывают ту базовую цену барреля нефти марки Брент, которая и есть ориентиром для всех остальных продавцов нефти. Вот эти самые ожидания и разогнали цену до 35 долларов, но все это происходило до одного важного момента.

После того, как Трамп подтвердил свое участие в переговорах, нефть пошла вверх, но если бы у Путина были скромнее и сам он не нес чушь, то все выглядело бы иначе. Но Путин – врет как дышит, и сейчас его уже просто вычислили и бьют потому, что он предсказуем и туп. Причем, его и бить-то не нужно, он сам себя высечет лучше, чем это сделал бы кто-то. И вот дальше – просто посмотрите, как Путина тыкают носом именно в то, что он лично и наделал.

Итак, нефть резко пошла вверх и после паники, которая была на уровне 22 доллара, пришла эйфория. Путин решил этим воспользоваться и продать ситуацию как свое личное достижение. Он выступил с речами о том, что ему удалось склонить к сотрудничеству не только саудитов, но и Трампа, и что Штаты примут участие в ОПЕК с тем, чтобы тоже взять на себя обязательства по сокращению.

В этот момент, глупая крыса сама залезла в мышеловку и радуясь кусочку сыра, не заметила, что сзади закрылась дверка. После того, как сам Путин и его холуи заполнили эфир своими речами о том, как они снова всех сделали, американские журналисты задали вопрос самому Трампу и тот сказал, что Штаты не собираются брать на себя никаких обязательств и что в ход переговоров ОПЕК и РФ они вмешиваться не намерены. Более того, Трамп дал понять, что его задачей было усадить саудитов и россиян за стол переговоров, а дальше – они сами.

Получилось некрасиво для Путина, но пока и не катастрофично. И тут выясняется, что РФ пустили за стол переговоров не в обычном режиме, чтобы слушать очередной бред, а с предварительным условием, что РФ возьмет на себя обязательства, равные обязательствам Аравии, чего никогда не было.

Собственно говоря, сам факт принятия таких условий уже можно расценивать как безоговорочную капитуляцию. Попытки Путина уговорить Трампа взять на себя хоть какие-то обязательства для того, чтобы он смог сохранить лицо перед своей братвой – не сработали. Трамп его банально послал и сделал это в путинском стиле, мол – а докажи, что я тебе такое обещал?

В итоге, Путин взял обязательства, которые могут иметь необратимые для российской нефтянки последствия. В отличие от Аравии, где добыча нефти останавливается и возобновляется легким нажатием клавиши, у РФ – большие проблемы. Аравийская нефть выходит из пласта под давлением и не нуждается в дополнительных технологиях извлечения, а в РФ ее надо вытаскивать из пласта, и если этот процесс остановить, скважина моментально деградирует и через несколько месяцев ее практически можно списывать, поскольку восстановление будет стоить нереальных денег. Но это – отдаленные перспективы, которые означают даже не сокращение, а прекращение добычи.

В общем, саудиты не просто нагнули Путина, а поставили в нужную позу. И биржа этот момент уловила. Ожидания стали менее оптимистичными и цена нефти откатилась к туннелю 31-32 доллара за бочку. И что характерно, объявление ОПЕК+ о достижении договоренности о снижении уровня добычи нефти, вообще никак не повлияло на биржевые ожидания.

Но многие полагали, что месть арабов не была окончательной. Это стало понятно после того, как ожидавшийся к оглашению прайс аравийской нефтяной компании Saudi Aramcо не был оглашен в конце саммита, как это ожидалось. Этот момент был перенесен на сегодня.

И тут стоит напомнить, что саудиты сделали нервы Москве не только увеличением объема добываемой нефти, но и огромными дисконтами на нее, а проще – демпинговыми ценами для рынков, где оперирует РФ. И вот сегодня эти цены названы. После этого стало понятно, что саудиты выполнили обещание, данное Трампу, и снизили собственную добычу, заодно – заставив это же сделать и РФ, а кроме того, в новом ценнике повышена цена для покупателей на территории США, о чем просил Трамп, а дальше – цитируем Рейтерс.

"Государственный нефтяной гигант Саудовской Аравии Aramco установил майскую цену на свою светлую арабскую нефть в Азию с дисконтом в 7,3 доллара к среднему показателю Оман / Дубай, снизившись на 4,2 доллара за баррель с апреля".

Поясню. Аравия скинула цену для Китая и Индии еще на 4,2 доллара к той скидке, что действовала до этого времени. Китай сможет покупать саудовскую нефть еще дешевле. Но это не все.

"Aramco оставила свою OSP для арабской легкой нефти в Северо-Западную Европу без изменений с апреля со скидкой 10,25 долл. США за баррель для ICE Brent".

Это значит, что те убойные скидки, которые арабы давали потребителям Северной Европы с момента начала нефтяной войны с РФ и которые практически парализовали российский экспорт – оставлены в силе. А вот это уже нокаут. На обоих основных российски рынках, Аравия жестко и агрессивно играет против РФ и наоборот, Штатам дали послабление как раз за вот эту красоту. Проще говоря, Трамп и принц Аравии договорились, что Aramco недополучит прибыль по Штатам, но компенсирует ее на других рынках, где оперирует РФ. Штаты – не возражают.

И вот это – не просто победа, а победище Путина. Мало того, что его заставили срезать добычу, но еще и попросили с рынков. После всей этой красоты известный российский лозунг "Спасибо деду за победу", приобрел совсем другой и крайне положительный смысл. Дед Вова принес такую победу, что теперь возникает вопрос о том, как же будут называться куски того, что пока имеет имя РФ? Хотя, как говорит лучший янелох в мире: "Какая разница"?

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