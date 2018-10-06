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ПолитикаЭкономика

Нефтяная Россия исчезнет: саудовский принц назвал срок

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С 2030 года спрос на нефть начнет падать, в связи с чем многие производители нефти, в том числе и Россия, исчезнут.

Принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд сообщил, что спрос на нефть будет расти до 2030 года темпами 1-1,5 % в год, а затем, по некоторым прогнозам, начнет снижаться, в связи с чем многие производители нефти исчезнут, передает РБК.

"Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее 10 млн баррелей", — пояснил принц.

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При этом Аль Сауд отметил, что Саудовская Аравия будет продавать в будущем больше нефти, чем в настоящее время.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве энергетики России ожидают снижения мировых цен на нефть до уровня около $50 за баррель.

Место
Россия
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ефимов владимир
ефимов владимир
Россия будет в 2030г. добывать нефть в Южно-Аравийском Федеральном Округе.
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