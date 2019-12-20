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20 декабря • обновлено в 08:53
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Недовысказался? Путин после провальной встречи с Лукашенко пошел на хитрость

1.5т
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Президент России Владимир Путин после неудачной попытки договориться с главой Беларуси Александром Лукашенко в Сочи, опять проведет с ним личную беседу.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, оба президента примут участие в саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ в Санкт-Петербурге. Акцент сделан на том, что перед этими мероприятиями Лукашенко и Путин снова поговорят с глазу на глаз "для решения вопросов в отношениях Минска и Москвы".

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Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

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При этом Путин, накануне этих переговоров, в очередной раз напомнил, что Беларусь давно находится у него на крючке, и это не изменится в ближайшее время.

"Напоминаю, что мы по очень многим каналам поддерживаем наших белорусских друзей. Одних кредитов выдано, по-моему, уже на Белоруссию около 7 миллиардов долларов, где-то в таком ключе. И дальше будем продолжать это делать", – сказал он во время итоговой пресс-конференции 19 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 5-часовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Россия Санкт-Петербург
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